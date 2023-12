Пішла з життя солістка Roxette

Шведська співачка Марі Фредрікссон, учасниця легендарного гурту Roxette померла в віці 61-го року. Артистка довго хворіла.

Сумну звістку повідомили рідні Марі, пише The Mirror із посиланням на шведське видання Express.

"Із величезними сумом маємо оголосити, що не стало однієї з найбільших та найулюбленіших артисток. Марі Фредрікссон померла вранці 9-го грудня внаслідок хвороби", - говориться у зверненні.

"Марі Фредрікссон найбільше оплакують її чоловік Мікаель Боліош та двоє їхніх дітей", - додають представники родини зірки.

Похорон Фредрікссон буде закритим, на ньому будуть присутні лише найближчі до покійної люди.

На тяжку новину вже відреагував колега Фредрікссон, співак Пер Гессле.

"Час плине настільки швидко. Нещодавно ми проводили дні та ночі в моїй крихітній квартирці, ділячись неможливими мріями. І яку мрію нам зрештою вдалося розділити! Для мене було честю зустрітися з твоїм талантом та щедрістю. Уся моя любов із тобою та твоєю родиною. Все вже не буде так, як раніше", - написав він у Twitter.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG