Пішла з життя солістка Roxette

Шведська співачка Марі Фредрікссон, учасниця легендарного гурту Roxette померла в віці 61-го року. Артистка довго хворіла.

Сумну звістку повідомили рідні Марі, пише The Mirror із посиланням на шведське видання Express.

Марі Фредрікссон померла в віці 61 року

"Із величезними сумом маємо оголосити, що не стало однієї з найбільших та найулюбленіших артисток. Марі Фредрікссон померла вранці 9-го грудня внаслідок хвороби", - говориться у зверненні.

Гурт Roxette був заснований у 1986-му році

"Марі Фредрікссон найбільше оплакує її чоловік Майкл Боіош та двоє їхніх дітей", - додають представники родини зірки.

Похорон Фредрікссон буде закритим, на ньому будуть присутні лише найближчі до покійної люди.

На тяжку новину вже відреагував колега Фредрікссон, співак Пер Гессле.

"Уся моя любов із тобою та твоєю родиною. Все вже не буде так, як раніше", - сказав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Per Gessle (@pergessle) 10 Дек 2019 в 4:22 PST

Як відомо, в 2002-му році в співачки виявили пухлину мозку. Марі тоді перенесла операцію, і страшна хвороба відступила. Після тривалого періоду відновлення Фредрікссон повернулася до Roxette, у 2011-му році колектив навіть побував у гастрольному турі.

У 2016-му здоров'я артистки погіршилося, далися взнаки наслідки перенесеної радіотерапії. Марі довелося попрощатися з музикою.

Фото з офіційних Facebook-сторінок Roxette та Фредрікссон