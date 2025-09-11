Два шлюби, одна зрада і п'ятеро дітей: особисте життя 85-річного Чака Норріса

Фото Instagram

85-річний Чак Норріс - американський актор і майстер бойових мистецтв, який здобув популярність завдяки головним ролям у фільмах жанру бойовик. Найбільш відомим образом Норріса став техаський рейнджер Корделл Вокер із серіалу "Вокер, техаський рейнджер".

Своє особисте життя Чак Норріс старанно оберігає, втім в його біографії траплялися і публічні скандали. Про два шлюби і заборонений роман актора - читайте далі в матеріалі ТаблоID.

Шкільне кохання

Чак Норріс і його перша дружина Діанна Голечек познайомилися, коли вони були у старших класах середньої школи. Чаку було 18 років, а Діанні - 17.

Одразу після школи Чак вступив до ВПС США. Трошки пізніше майбутня зірка зробив пропозицію в листі коханій. А у грудні 1958 року Діанна і Чак одружилися на традиційній церемонії, де у актора замість костюма була форма ВПС.

Від шкільного кохання до шлюбу Фото Getty Images

Дружина Чака Норріса подарувала йому у 1962 році первістка, сина на ім'я Майк. А за три роки подружжя стало батьками вдруге, коли народився їхній син, Ерік.

Діанна подарувала Чаку двох синів Фото Getty Images

Брати Норріси досягли великих успіхів у своїх сферах. Старший Майк пішов стежкою батька. Він розпочав свою акторську кар'єру з ролі у фільмі 1979 року "Сила одного". Поступово він став учасником багатьох успішних фільмів, таких як "Загін Дельта 3: Вбивча гра", "Вокер:техаський рейнджер".

Наразі Майк одружений і виховує трьох дітей.

Майк з мамою Діанною Фото Instagram

Другий син Норріса і Голечек, Ерік, - успішний гонщик, який був чемпіоном серії NASCAR Winston West 2002 року.

Крім того, Ерік спробував себе в режисурі, дебютувавши в телефільмі Майкла Пріса "Війна Логана: Зв'язані честю".

Також він зіграв разом з батьком в серіалі "Вокер: техаський рейнджер".

Ерік Норріс щасливий у шлюбі і має чотирьох дітей.

Ерік - зірка перегонів Фото з сайту Аlchetron

Чак і Діанна розлучилися у 1998 році. Причини розриву достеменно невідомі.

Інтрижка

У 2004 року Норріс шокував шанувальників, зізнавшись, що має позашлюбну дитину. Чак розповів, що зрадив свою першу дружину Голечек у 1962 році. Від цього роману народилася дочка Діна. Норріс не знав про існування дочки, поки вона не зв'язалася з ним у 1991 році, через 26 років після свого народження.

Норріс мав короткий роман з жінкою на ім'я Джоанна, коли служив у Каліфорнії в американських ВПС. Їх пристрасна зустріч на задньому сидінні автомобіля призвела до народження Діни. Актор зізнався, що досі соромиться того, що збрехав Джоанні, що не має дружини.

Наперекір пораді матері, Діна Норріс не здавалася і врешті-решт зв'язалася з батьком, а він погодився зустрітися з нею та її мамою.

Актор пригадував, що коли побачив дочку, то зрозумів, що йому не потрібен тест ДНК. Натомість він просто обійняв її і вони обоє заплакали. Норрісу в той момент здалося, ніби він знав її все своє життя. Ця зустріч зміцнила їхній зв'язок як батька і дочки.

Другий шлюб

Чак Норріс і Джина О'Келлі одружилися в 1998 році і з того часу стали батьками двійнят, Денілі та Дакоти. Норріс захоплюється тим, що Джина внесла стабільність у його життя і, попри 23-річну різницю у віці, вони мають гармонійні стосунки.

Між Чаком і Джиною 23-річна різниця у віці Фото Instagram

Дакота і Денілі, здається, не виявляють особливого інтересу до індустрії розваг, проте розвинули сильну пристрасть до бойових мистецтв, як і їхній батько. Після восьми років наполегливих тренувань двійнята отримали чорні пояси другого ступеня з карате.

У 2017 році Чак поділився тим, що ледь не втратив кохану. Актор навіть відмовився від карʼєри, щоб доглядати за Джиною.

Подружжя пройшло непростий шлях разом і залишаються разом вже 26 років, попри усі негаразди.

"Я дуже вдячний та щасливий прокидатися з найнеймовірнішою жінкою, якою благословив мене Господь. Кожна мить із тобою невимовно безцінна для мене. Я кохаю тебе, Джино. Довіку і назавжди", - писав Чак про Джину.

Пара разом вже 26 років Фото Instagram

