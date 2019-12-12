8 номінацій на Grammy-2020, флейта та оголений бодіпозитив: що треба знати про артистку року Lizzo

31-річна реперка з Детройта Меліса Вівіан Джефферсон або Lizzo стала артистом року за версією видання Time.

Співачка та актриса, яка випустила свій перший альбом ще в 2013 році, також номінована на Grammy-2020 у восьми категоріях і знялася чи не для всіх найвідомішох обкладинок світу.

Lizzo - це комбінація раннього прізвиська співачки Lissa та пісні Jay-Z "Izzo"

"Я вже дохріна часу займаюся позитивною музикою. Просто культура змінилася лише зараз", - сказала Lizzo в інтерв’ю Time.

За її словами, всі ці речі на кшталт бодіпозитива, який спочатку був формою протесту товстих тіл та чорних жінок, існують давно, просто не були популярними. А зараз вони стали модними та комерціалізованими.

Ліззо займається репом з 14-ти років. Саме тоді у Техасі вони з друзями створили свою першу групу Cornrow Clique

"Тепер це стало мейнстрімом. Я раптом стала мейнстрімом! Як ми могли здогадатися, що щось подібне колись станеться, якщо ми ніколи раніше нічого подібного не бачили?" – дивується реперка.

Реперка має три студійних альбоми і підписана на лейбл Atlantic Records

Окрім того, що Ліззо грає на флейті, вона ще й любить пожвавити шоу власним виконанням тверку. А в купі з її балетом дівчаток плюс-сайз це виглядає по-справжньому бодіпозитивно.

Улюблений ракурс Lizzo в Instagram

Костюми співачки завжди дуже екстравагантні

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Але таким позитивним ставленням до свого тіла реперка могла похвалитися не завжди. Був період, коли їй доводилося вчитися любити і приймати себе.

"Були часи, коли я почувалася нещасною. Я була незадоволена власним ставленням до свого тіла. Я не почувалася сексуальною і не знала, коли це припиниться. Були часи, коли я виходила на сцену і поводилася типу: "Так, я не збираюся брехати. Я не почуваюся собою". Іноді я зривалася і плакала. Публіка намагалася мене розвеселити, підбадьорити", - згадала Lizzo.

"Я багато хворіла. Я думала: Що за на*уй? Мені потрібно закохатись у своє тіло", - зізналася артистка.

Але тепер усе інакше, і Ліззо навпаки всюди світить своїми пишними формами. Особливо це стосується Instagram.

"Гадаю, це здоровий підхід – мати взаємини зі своїм оголеним тілом, навіть якщо його ніхто не бачить. Але я завжди відчуваю потребу ділитися ним", - каже реперка.

"Щодня мені доводиться нагадувати собі подивитися у фізичне дзеркало, емоційне дзеркало, духовне дзеркало. Але я не кажу собі: "Я схожа на цю модель чи на цю актрису?", я маю дотримуватися власних стандартів", - пише вона в Instagram.

Фото з Instagram