"Мені не соромно": Шарліз Терон пригадала деталі фатальної ночі, коли її мати вбила її батька

Актриса Шарліз Терон, яка кілька років тому вперше відкрито заговорила про трагедію в своїй родині, убивство батька, скоєне її матір'ю, розповіла подробиці тієї страшної події.

Як запевнила 44-річна зірка, їй не соромно говорити на цю тему. Навпаки, про сімейне насильство потрібно говорити більше. А натиснувши на гачок і застреливши алкоголіка та аб'юзера Чарльза Терона, її мама Герда врятувала і себе, і дочку.

Своїми спогадами Шарліз, якій тоді було 15 років, поділилася в інтерв'ю National Public Radio, пише People.

Шарліз Терон розповіла, як її мати вбила її батька

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"Мій батько був такий п'яний, що ледве тримався на ногах, коли зайшов до нашого будинку з пістолетом. Ми з мамою були в моїй спальні, притислися до дверей, бо він намагався у них вдертися", - розказала Терон.

"Отже, ми обоє притислися до дверей зсередини, щоби не дати йому увірватися. Він відступив назад і просто тричі вистрелив у двері. Жодна з куль не зачепила нас, і це було просто диво", - продовжила кінозірка.

Тоді за зброю взялася сама Герда і застрелила Чарльза.

"Заради самозахисту вона покінчила з цією загрозою", - сказала Шарліз.

Маленька Шарліз

Тема сімейного насильства, цей досвід, який вона пережила особисто - це те, чим актриса хоче поділитися з багатьма людьми.

"Мені не соромно про це розповідати, бо я вважаю, що чим більше ми говоримо про ці речі, тим більше усвідомлюємо, що ми не самотні ні в чому з цього", - наголосила вона.

Свого батька, який був алкоголіком, скільки вона його пам'ятає, Терон називає "дуже хворою людиною".

"Це була безнадійна ситуація. Наша родина в якому сенсі застрягла в ній. Непередбачуваність життя з залежною людиною, день за днем, це те, з чим ти змиряєшся, що ніби в'їдається в твоє тіло на решту життя, це більше, ніж просто одна подія тієї ночі", - поділилася зірка.

"Гадаю, наша родина була неймовірно нездоровою. І все це, гадаю, лишило нас пошрамованими. Звісно, я би хотіла, щоби того, що сталося тієї ночі, ніколи не сталося. На жаль, таке стається, коли в тебе немає виходу з цього", - додала Терон.

Нагадаємо, дії Герди Терон тоді визнали виправданими. Звинувачень проти жінки висувати не стали.

Фото з Instagram Терон