All I Want For Christmas: 49-річна Мерая Кері випустила новий кліп на легендарний хіт та посвітила ногами у глянці

Двадцять п'ять років тому американська співачка Мерая Кері випустила пісню "All I Want For Christmas", яка стала одним із найпопулярніших святкових хітів планети, і донині ним лишається.

20-го грудня 49-річна артистка представила новий відеокліп на свій різдвяний гімн.

"All I Want For Christmas" уже чверть століття

У ньому для маленької дівчинки у крамниці оживають іграшки, є сніжечок, ялинки та багато танців. Камео-ролі в кліпі дісталися дітям Мераї, Монро та Мороккану, а ще одному з улюблених песиків.

Кері зняла новий кліп на свій різдвяний хіт

Цікаво, котрий вам більше сподобається

Усміхнена та в ошатних вбраннях, Кері також з'явилася на обкладинці журналу Billboard. Заголовок дуже символічний: "Як Мерая вкрала Різдво".

View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Dec 19, 2019 at 9:28am PST

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (обережно, воно створює святковий настрій та заважає працювати):

І ОРИГІНАЛЬНА ВЕРСІЯ:

Нагадаємо, родина покійного співака Джорджа Майкла нещодавно випустила новий святковий сингл, записаний артистом за рік до смерті.

