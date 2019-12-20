All I Want For Christmas: 49-річна Мерая Кері випустила новий кліп на легендарний хіт та посвітила ногами у глянці
Двадцять п'ять років тому американська співачка Мерая Кері випустила пісню "All I Want For Christmas", яка стала одним із найпопулярніших святкових хітів планети, і донині ним лишається.
20-го грудня 49-річна артистка представила новий відеокліп на свій різдвяний гімн.
У ньому для маленької дівчинки у крамниці оживають іграшки, є сніжечок, ялинки та багато танців. Камео-ролі в кліпі дісталися дітям Мераї, Монро та Мороккану, а ще одному з улюблених песиків.
Усміхнена та в ошатних вбраннях, Кері також з'явилася на обкладинці журналу Billboard. Заголовок дуже символічний: "Як Мерая вкрала Різдво".
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ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (обережно, воно створює святковий настрій та заважає працювати):
І ОРИГІНАЛЬНА ВЕРСІЯ:
Нагадаємо, родина покійного співака Джорджа Майкла нещодавно випустила новий святковий сингл, записаний артистом за рік до смерті.
Відео з YouTube, фото з Instagram
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