Співачка Карпа народила первістка від радника міністра
Співачка Наталка Карпа та її чоловік, учасник АТО, а нині радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов стали батьками. В пари народилася донечка.
Про це новоспечений татусь, також відомий як Титановий Джексон, зворушливо написав у cоцмережі.
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#Особенная_ночь... Наконец-то... Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце — с первого взгляда...👀 Натали,извини...✌️ Я первый раз вижу эту Девчонку... 🥰 Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты,она — это подарок с небес... Правда,пока ещё слегка плаксивая..)) У меня были встречи с самыми главными женщинами в моей жизни ...🤔 С мамой и старшей дочкой, с моей любимой (твоей мамой)— ну и теперь с тобой. Это наше первое знакомство. И я,как настоящий мужчина — пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков что я влюблён без памяти,уже за эти несколько секунд. Большие губы,глазики — ну какая же она прекрасная! Вся в меня😂 Ты Ангелочек...💙💛 Которого Бог спустил к нам на землю. моя. Наша. Наша душа. Наша любовь. Наша жизнь. Ты ещё ничего не понимаешь... Но, наша любовь — все подскажет. Сквозь слёзы она уже за улыбалась...) Теперь, я отец двух дочерей ! Двух прекрасных характерных девчонок, в двое больше отвественности, но я всегда готов на все — для их счастья. Я точно знаю, что уже не зря прожил эту жизнь. Малышка! Добро пожаловать в нашу семью. Мы тебе обещаем, что ты будешь самым счастливым ребёнком в самой любящей семье! Натали,душа моя....💙💛 Спасибо тебе...😘
Згодом породілля теж поділилася ніжними світлинами з донею в соцмережі. А от імені дівчинки батьки поки не розкрили.
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Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті, ми зустрілись 26.12.2019 р. О 23.49 ❤️ Вага 4 кг, зріст 57 см, справжня українська красуня! Емоції просто переповнюють... обов’язково згодом про все розповім, а наразі скажу- ми з @jacki_boy89 , стали щасливими батьками, нашої принцеси!
Нагадаємо, весілля, на якому гуляв і Дмитро Ярош, пара зіграла в 2016-му році у Львові. А потім Євген із Наталкою влаштували собі романтичну фотосесію в горах.
Для 38-річної Карпи новонароджена дівчинка - первісток, а в її 30-річного чоловіка є донька від попереднього шлюбу.
Фото з Instagram Карпи і Тєрєхова