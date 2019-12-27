Співачка Карпа народила первістка від радника міністра

Співачка Наталка Карпа та її чоловік, учасник АТО, а нині радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов, також відомий як Титановий Джексон, стали батьками. В пари народилася донечка.

Породілля поділилася ніжними світлинами з донею в соцмережі. А от імені дівчинки батьки поки не розкрили.

Нагадаємо, весілля, на якому гуляв і Дмитро Ярош, пара зіграла в 2016-му році у Львові. А потім Євген із Наталкою влаштували собі романтичну фотосесію в горах.

Для 38-річної Карпи новонароджена дівчинка - первісток, а в її 30-річного чоловіка є донька від попереднього шлюбу.

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Наталка та Євген стали батьками донечки

Фото з Instagram Карпи і Тєрєхова