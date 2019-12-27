Співачка Карпа народила первістка від радника міністра
Співачка Наталка Карпа та її чоловік, учасник АТО, а нині радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов, також відомий як Титановий Джексон, стали батьками. В пари народилася донечка.
Породілля поділилася ніжними світлинами з донею в соцмережі. А от імені дівчинки батьки поки не розкрили.
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Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті, ми зустрілись 26.12.2019 р. О 23.49 ❤️ Вага 4 кг, зріст 57 см, справжня українська красуня! Емоції просто переповнюють... обов’язково згодом про все розповім, а наразі скажу- ми з @jacki_boy89 , стали щасливими батьками, нашої принцеси!
Нагадаємо, весілля, на якому гуляв і Дмитро Ярош, пара зіграла в 2016-му році у Львові. А потім Євген із Наталкою влаштували собі романтичну фотосесію в горах.
Для 38-річної Карпи новонароджена дівчинка - первісток, а в її 30-річного чоловіка є донька від попереднього шлюбу.
Фото з Instagram Карпи і Тєрєхова