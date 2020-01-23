"Дружина знає мене краще, ніж мама": лідер "СКАЙ" розказав, що врятувало його шлюб від розлучення

Фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук одружений уже 17 років. Разом із коханою Марією вони виховують доньку та сина. Втім музикант не приховує: їхня сім'я, як, мабуть, кожна, переживала кризи та кілька разів мало не розпалася.

Що втримало їх із дружиною від хибного кроку, Олег розказав у програмі "Ранок з Україною".

Фронтмен "СКАЙ" одружений уже 17 років

"Моя дружина мене знає краще, ніж мама. Однозначно! Ми з нею знайомі пів життя, ось пів життя я знаю свою дружину і разом ми вже одружені сімнадцять років, - поділився Собчук.

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"Дружина просто бачить і розуміє мене, вона розуміє, що серйозно, а що ні – витрачати час і нерви на зайві емоції не варто", - зазначив він.

Та все одно в Олега та Марії кілька разів мало не дійшло до розлучення.

Свою дружину музикант знає вже "пів життя"

"Дуже сильно тримають діти. Декілька разів, чесно, було таке, що діти втримали. Ми двоє чітко розуміємо, що не знайдемо кращих, а якщо навіть і знайдемо, то часу не буде, щоб так

притертися. Тому ми не дозволяємо побутовим дрібницям кардинально вплинути на наші стосунки", - сказав музикант.

Доньці подружжя Тетяні 16 років, синові Арсену - 10. Собчук дуже старається бути для нащадків хорошим батьком та взірцем.

"Я вчуся, стараюся. Який я тато – це більше питання до дітей, ніж до мене. Дуже вірю і сподіваюсь, що не поганий", - зізнався він.

Подружжя виховує доньку та сина

"Кожний день у нас війна з тими уроками. Я не знаю, просто кажу: "Арсен, у нас є два варіанти – ясно, що ти професором не будеш, це ми вже зрозуміли – окей, добре, проїхали. Тут просто одне з двох: або в тебе зроблені уроки, і ти будеш більш-менш успішним в школі, або ми з мамою посивіємо і будемо божевільні ходити". Він, якби, вибрав перше, але видно, що він вагається. Моїй дружині величезний респект за те, що вона цей удар бере на себе", - побідкався Олег.

Марію Олег називає своєю музою

Ні син, ні донька йти татовим шляхом у житті наразі не збираються. Для Олега ж головне, аби були щасливі. Тетяна ходить на курсу графіки, дизайну і анімації. А її брат поки вагається між кар'єрою футболіста, блогера чи співака хору.

Фото з Instagram Олега та Марії Собчуків