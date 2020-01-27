Бунтівник, переможець, чоловік, тато: яким був зірка баскетболу Кобі Браянт
Жахлива трагедія струсонула світ спорту. 26-го січня при падінні гелікоптера в Каліфорнії загинуло дев'ятеро людей, серед яких 41-річний баскетболіст Кобі Браянт, легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" і дворазовий олімпійський чемпіон.
Разом із ним загинула одна з його доньок, 13-річна Джіанна. Окрім неї катастрофа обірвала життя ще двох юних спортсменок.
Мрійник та незламний боєць, людина, яка в перешкодах бачила новий виклик - таким був Кобі. Прізвісько "Чорна мамба" він узяв собі з фільму "Вбити Білла".
Його відомі висловлювання, які надихають ніколи не здаватися, зібрав сайт Goal Cast.
"Найскладніші часи завжди будуть у мене позаду та попереду."
"Мить, коли ти здаєшся - це мить, коли ти дозволяєш перемогти комусь іншому."
"Я не можу співвіднести себе з лінивими людьми. Ми не говоримо однією мовою. Я вас не розумію. Я не хочу вас розуміти."
"Якщо ти боїшся поразки, то, ймовірно, вона тебе спіткає."
"Біль не говорить тобі, коли ти мусиш зупинитися. Біль - це маленький голосочок у твоїй голові, який намагається тебе стримати, бо знає, якщо ти продовжиш, ти змінишся."
"У нас у всіх бувають сумніви в собі. Ти не заперечуєш їх, але й не капітулюєш. Ти їх приймаєш."
"Мій розум... він не в змозі обробити поразку. Він не обробить поразку. Бо якщо я сяду і буду змушений глянути собі в лице і сказати: "Ти - поразка"... Гадаю, це майже гірше, ніж смерть."
"Мати таку проблему, як хейтери - це добре. Ніхто не ненавидить хороших. Ненавидять великих."
"Якщо хочеш бути великим у чомусь, ти маєш зробити вибір. Я маю на увазі, є невід'ємні жертви. Час із сім'єю, час із друзями, можливість бути чудовим другом, бути чудовим сином, племінником, будь-ким."
Кохання свого життя, 17-річну танцівницю Ванессу Лейн, Кобі Браянт зустрів, коли йому був 21 рік. Як пише сайт Sporty Tell, уже через півроку пара заручилася.
Ні батьки, ні сестри Кобі не прийшли на їхнє з Ванессою весілля. Вони не схвалили рішення Браянта одружитися в такому юному віці, до того ж, невістка була не афроамериканкою, а мексиканського походження. Не було на весіллі й товаришів по команді.
Утім скептичні прогнози не справдилися: шлюб Ванесси з Кобі виявився міцним. У 2003-му в них народилася донька Наталія, у 2006-му - Джіанна, в 2016-му - Б'янка, а в 2019-му - наймолодша дівчинка Капрі.
Джіанну, яка розділила з батьком страшну долю, він називав Джіджі. Дівчинка марила баскетболом та мріяла колись грати за WNBA.
Фото з Instagram Браянта