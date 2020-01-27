Бунтівник, переможець, чоловік, тато: яким був зірка баскетболу Кобі Браянт

Жахлива трагедія струсонула світ спорту. 26-го січня при падінні гелікоптера в Каліфорнії загинуло дев'ятеро людей, серед яких 41-річний баскетболіст Кобі Браянт, легенда "Лос-Анджелес Лейкерс" і дворазовий олімпійський чемпіон.

Разом із ним загинула одна з його доньок, 13-річна Джіанна. Окрім неї катастрофа обірвала життя ще двох юних спортсменок.

Мрійник та незламний боєць, людина, яка в перешкодах бачила новий виклик - таким був Кобі. Прізвісько "Чорна мамба" він узяв собі з фільму "Вбити Білла".

Кобі Браянт та його донька загинули 26-го січня

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Його відомі висловлювання, які надихають ніколи не здаватися, зібрав сайт Goal Cast.

"Найскладніші часи завжди будуть у мене позаду та попереду."

"Мить, коли ти здаєшся - це мить, коли ти дозволяєш перемогти комусь іншому."

"Я не можу співвіднести себе з лінивими людьми. Ми не говоримо однією мовою. Я вас не розумію. Я не хочу вас розуміти."

"Якщо ти боїшся поразки, то, ймовірно, вона тебе спіткає."

Спортсменові був 41 рік

"Біль не говорить тобі, коли ти мусиш зупинитися. Біль - це маленький голосочок у твоїй голові, який намагається тебе стримати, бо знає, якщо ти продовжиш, ти змінишся."

"У нас у всіх бувають сумніви в собі. Ти не заперечуєш їх, але й не капітулюєш. Ти їх приймаєш."

"Мій розум... він не в змозі обробити поразку. Він не обробить поразку. Бо якщо я сяду і буду змушений глянути собі в лице і сказати: "Ти - поразка"... Гадаю, це майже гірше, ніж смерть."

"Мати таку проблему, як хейтери - це добре. Ніхто не ненавидить хороших. Ненавидять великих."

"Якщо хочеш бути великим у чомусь, ти маєш зробити вибір. Я маю на увазі, є невід'ємні жертви. Час із сім'єю, час із друзями, можливість бути чудовим другом, бути чудовим сином, племінником, будь-ким."

Кохання свого життя, 17-річну танцівницю Ванессу Лейн, Кобі Браянт зустрів, коли йому був 21 рік. Як пише сайт Sporty Tell, уже через півроку пара заручилася.

"Мій найкращий друг, моя Королева", - так говорив Кобі про дружину

Ні батьки, ні сестри Кобі не прийшли на їхнє з Ванессою весілля. Вони не схвалили рішення Браянта одружитися в такому юному віці, до того ж, невістка була не афроамериканкою, а мексиканського походження. Не було на весіллі й товаришів по команді.

Утім скептичні прогнози не справдилися: шлюб Ванесси з Кобі виявився міцним. У 2003-му в них народилася донька Наталія, у 2006-му - Джіанна, в 2016-му - Б'янка, а в 2019-му - наймолодша дівчинка Капрі.

Наталія, Джіанна та Б'янка

Молодшій доньці Кобі 7 місяців

Джіанну, яка розділила з батьком страшну долю, він називав Джіджі. Дівчинка марила баскетболом та мріяла колись грати за WNBA.

Джіанні було 13

Фото з Instagram Браянта