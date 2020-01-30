23-річна донька Білла Гейтса заручена: хто стане зятем другого найбільшого багатія планети

У родині засновника Microsoft та філантропа Білла Гейтса скоро відбудеться щаслива подія. Старша донька мільярдера, який стоїть другим у рейтингу найбагатших людей планети Forbes, заручилася.

Дженніфер Гейтс зібралася заміж досить рано, принаймні, за американськими мірками. Дівчині лише 23 роки. Її обранець - єгипетський спортсмен-наїздник Наєль Нассар.

Дженніфер Гейтс заручена

Днями він зробив Дженніфер пропозицію, і вона відповіла "так". Зворушливими фото цього моменту пара поділилася в Instagram.

23-річну доньку мільярдера окільцювали серед снігів

"...Не можу дочекатися, щоби провести решту життя з тобою, в навчанні, зростанні, сміху та любові. Мільйон разів "так", - написала Гейтс.

І вона сказала "так"

"Вона сказала "так"! Я зараз почуваюся найбільш удачливим (та найщасливішим) чоловіком у світі. Джен, ти все, що я лише міг собі уявити... і набагато більше. Не можу дочекатися того, як ми будемо разом дорослішати в цій подорожі, яка зветься життям, і я просто більше не можу уявити свого життя без тебе. Кохаю тебе дужче, ніж ти можеш уявити, спасибі, що перетворюєш кожен мій день на мрію. Назавжди!", - зізнався Наєль.

Донька засновника Microsoft вийде за єгипетського спортсмена

Як пише сайт Al Arabia, Нассар походить із заможної родини: його батьки керують архітектурною компанією в Кувейті. Верховою їздою Наєль займається з 10 років. Він навчався у Стенфорді, крім спорту займається бізнесом у Каліфорнії. У свої 29 обранець Дженніфер уже є мільйонером.

Наєлеві 29 років

Судячи з дописів у Instagram, пара почала зустрічатися в 2017-му році, і Наєль освідчився коханій якраз на третю річницю їхніх стосунків.

Дженніфер теж займається верховою їздою

Як відомо, Білл Гейтс неодноразово заявляв, що не збирається залишати своїм нащадкам великого спадку. Він вважає, що Дженніфер, її брат Рорі та сестра Фібі мають досягти успіху в житті самостійно.

У Білла та Мелінди Гейтс дві доньки та син

Молодша сестра, Фібі, схоже, схвалює обранця Дженніфер

Фото з Instagram Гейтс та Нассара