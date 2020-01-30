Брів забагато не буває: як модель Хаджіпантелі зробила їх своєю фішкою
Біль усіх дівчат, яким природа подарувала "моноброву", яку їм доводиться регулярно вищипувати, чудово розуміє американська модель Софія Хаджіпантелі. Але вона її більше не вищипує.
Незвичний елемент зовнішності 23-річна Софія зробила своєю фішкою та з гордістю демонструє у мережі.
Вона створила хештег #UnibrowMovement ("рух моноброви"), за яким об'єднуються схожі на Фріду Кало красуні.
"Коли я росла, то завжди приділяла багато уваги своїм бровам, бо моя мама завжди казала: "не вищипуй занадто свої брови - твої брови прекрасні такі, як є." У більшості випадків ми дивимося на певних рольових моделей у нашому житті, і для мене такою моделлю була моя мама, у неї були дуже гарні брови, тож я її ідеалізувала в цьому сенсі", - розповідала якось Хаджіпантелі сайтові Vice.
Донька кіпріота і британки, Софія виросла в США. Тато-іноземець, зайва вага, незвична зовнішність, любов до екстравагатних луків у старшій школі - все це робило дівчинку постійною мішенню для цькування. Проте від того вона ставала лише впертіша. А у 15 років уже красувалася на сайті італійського Vogue.
"Через це я просто носила ще химерніший одяг, бо я росла в дуже консервативному районі Меріленда, і гадаю, ця впертість досі зі мною. Навіть тоді я вирішила дати спокій своїм бровам, це була така впертість: що ж, я собі подобаюся, тож не знаю, чого це я мушу робити щось, що мені не подобається", - пригадала Софія.
Узагалі відмовитися від використання воску для депіляції брів Хаджіпантелі вирішила кілька років тому.
"Я була на Кіпрі й не висмикувала брови, бо просто не мала часу - весь час плавала чи ще щось. І коли повернулася до бабусі в Лондон, вона сказала мені, як, на її думку, я красиво виглядаю, і я усвідомила, що в мене моноброва. І я просто її лишила. І більше над цим не замислювалася, доки нещодавно всі не почали роздмухувати цю тему. Ось така історія", - поділилася модель.
Звісно, Софію засмучує кількість хейту, навіть смертельних погроз, які сипляться на неї в мережі. Але вона знаходить і певне задоволення в тім, що має певний "контроль" над людьми - змушує їх так біситися.
"По-перше, це смішно", - зізналася вона.
Хаджіпантелі не виключає, що колись перестане носити моноброву. Але лише тоді, як вона перестане їй самій подобатися, а не під тиском якихось чужих стандартів краси.
"Я вважаю, краса сама по собі - це прекрасно, бо це така суб'єктивна річ у різних культурах, але є велика спільнота, яка соромить людей за певний тип краси, і я гадаю, це неправильно. Замість того, щоби позбуватися стандартів краси, треба просто зробити їх інклюзивнішими", - зазначила Софія.
"Нема нічого неправильного в тому, щоби малювати брови та вищипувати їх - нічого неправильного ні в чому з цього, це красиво. Але, на мою думку, зміни потрібні тоді, коли люди зациклюються на одній нормі краси, якої дотримуються, і не приймають того, що хоче робити хтось інший. Їм навіть не треба цього приймати, в них просто немає права їх хаяти і змушувати почуватися якоюсь недолюдиною", - пояснила вона.
Фото з Instagram Хаджіпантелі