Настя та її Мішка: як українська модель із карантину в Ухані підкорила мережу своїм відданим серцем

22-річна модель із Херсона Анастасія Зінченко, яка останні кілька років живе і працює в Китаї, стала справжньою зіркою мережі. Дівчина відмовилася евакуюватися з Уханя, бо їй заборонили взяти з собою свого песика Мішель.

19-го лютого про красуню з великим серцем написали усі вітчизняні видання, а у соцмережах її підтримують навіть зірки шоубізу. Однак ситуація з собакою досі не вирішилася. Про все це Настя пише у своєму Instagram.

Перший пост про евакуацію з карантину дівчина написала ще 5-го лютого.

"...Я подала заяву, надіслала анкету, фото паспорта і візи для участі в евакуації, звичайно ж, теж, але мені посольство відмовило у зв'язку з тим, що у мене є собака. Вони запропонували мені її залишити або віддати в розплідник, на що я відповіла категоричне НІ. Не знаю, на яку відповідь вони розраховували, але я ніколи її не кину і не зраджу. Вона мій друг і моя сім'я, моя підтримка і антидепресант", - одразу ж заявила Настя.

Після того, як історія Насті потрапила на телебачення та у ЗМІ, з нею зв'язалося посольство України та підтвердило інформацію про те, що дівчина не може бути евакуйована з собакою, якщо не надасть необхідні документи.

"Дуже прикро ... є люди, які пишуть, що в першу чергу врятували б себе, а собаку кинули, але це їх вибір. Я в свою чергу не слухаю поради залишити її, ні від посольства, ні від людей. Я буду до кінця боротися в цій ситуації і робити все можливе. Вона мій талісман і моє щастя. Я не вважаю її звичайним домашнім улюбленцем, вона - моя сім'я і як дитина, яку я ніколи не залишу❤️ це моя життєва позиція", - писала Анастасія у День святого Валентина 14-го лютого.

У липні Насті виповнилося 22 роки

Настя з мамою

Судячи з постів Зінченко, налаштована вона поки доволі оптимістично

"Як ви вже знаєте, раніше посольство мені дало відмову на евакуацію разом з собакою. Після чого я стала давати інтерв'ю, зв'язуватися з МЗС, МАПП. Посольство зі мною зв'язалося і дозволило евакуюватися з собакою але за умови, якщо все буде відповідати санітарним нормам", - повідомила 19-го лютого Настя.

"Оскільки я перебуваю в Ухані, де все зачинено, і пересування містом уже неможливе, тільки на спеціальній машині, у якої є дозвіл, а таку машину знайти і забронювати поїздку можна через правоохоронні органи. Я знайшла одну єдину ветеринарку, яка мені допомогла, люди з Гуанчжоу збирали і передавали мені документи посилкою. Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для її перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство", - зауважила вона.

"Моє повідомлення і питання про собаку вони ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені подзвонив і сказав, що я з собакою евакуюватися не можу. Запевняв що китайська сторона відмовила. Ми зв'язалися з МЗС, вони прислали письмову відповідь, де було написано, що вони мають старий набір документів і вони навіть були не в курсі, що я зібрала всі документи і подала їх в посольство. Тобто, посольство документи нікуди не передало, а від свого обличчя мені відмовили в евакуації", - заявила дівчина.

До речі, на запитання у коментарях, чому Настя не евакуювалася ще у січні, вона відповіла: Я прилетіла сюди в модельне агенство, в січні все було в порядку і ніхто ні про що не говорив, 21-го числа сказали про хворобу і 23 числа закрили місто, і не можна вже виїхати і заїхати. Я нічого не встигла за цей 1 день, тому що про хворобу нам спочатку сказали як про звичайний грип, на носі були новорічні свята, і прогноз був, що через тиждень після нового року все відкриють і все налагодиться"

"Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона але не вони. Але як виявилося, вони просто знущалися весь цей час з мене, отримавши документи, їх нікуди не надали", - обурилася дівчина.

"Сьогодні я намагалася піти в магазин за продуктами, спочатку мене не випускали з будинку, бо вийшли нові правила, і з житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками. Зв'язалися з поліцією..., вони дали дозвіл поїхати в магазин. Все б добре, але і в магазин мене не впустили, потрібні документи і перепустки, які я не знаю де дістати, посольство теж відмовилося проінформувати в цьому питанні. Я купила біля будинку в невеликому магазині що змогла і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся, що скоро все закінчиться, і я потраплю додому з Мішею", - це поки що останній пост Настя в Instagram.

Настя та її Мішель як приклад справжньої любові

У свою чергу посольство України в КНР наголошує, що вжило всіх можливих заходів для евакуації усіх українських громадян. Про це у коментарі Громадському радіо заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Посольство кілька разів зверталося до уповноважених органів КНР із проханням надати можливість згаданій громадянці України вилетіти з м.Ухань разом із її улюбленцем, однак, посилаючись на безпрецедентні карантинні заходи у м.Ухань, а також спеціальний евакуаційний характер рейсу, китайська влада кожного разу відмовлялася надати дозвіл на переміщення через її державний кордон собаки, про що громадянці України одразу повідомлялося співробітниками Посольства", - наголосила представниця МЗС.

"Після отримання чергового звернення Анастасії до Посольства з порушеного питання ми ще раз опрацювали з контролюючими органами м.Ухань питання її евакуації разом з собакою. Однак, хоча пані Анастасія та інші громадяни отримали необхідні дозволи китайської сторони на евакуацію, в евакуації її песика китайська влада відмовила, про що негайно було поінформовано згадану громадянку", повідомила Зеленко.

Судячи з Instagram Насті, в Китаї вона з 2017-го року. До цього жила з батьками у Херсоні

У Китаї дівчина працює моделлю

На сторінці Насті багато фото з різними тваринами

Фото з Instagram