Настя та її Мішка: як українська модель із карантину в Ухані підкорила мережу своїм відданим серцем
22-річна модель із Херсона Анастасія Зінченко, яка останні кілька років живе і працює в Китаї, стала справжньою зіркою мережі. Дівчина відмовилася евакуюватися з Уханя, бо їй заборонили взяти з собою свого песика Мішель.
19-го лютого про красуню з великим серцем написали усі вітчизняні видання, а у соцмережах її підтримують навіть зірки шоубізу. Однак ситуація з собакою досі не вирішилася. Про все це Настя пише у своєму Instagram.
Перший пост про евакуацію з карантину дівчина написала ще 5-го лютого.
"...Я подала заяву, надіслала анкету, фото паспорта і візи для участі в евакуації, звичайно ж, теж, але мені посольство відмовило у зв'язку з тим, що у мене є собака. Вони запропонували мені її залишити або віддати в розплідник, на що я відповіла категоричне НІ. Не знаю, на яку відповідь вони розраховували, але я ніколи її не кину і не зраджу. Вона мій друг і моя сім'я, моя підтримка і антидепресант", - одразу ж заявила Настя.
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ИСТОРИЯ ПРО ЭВАКУАЦИЮ 🇺🇦 Очень многие спрашивают и пишут про то, что по новостям говорят что уже эвакуировали граждан Украины из Ухань, в скоре будут, готовятся, планируют и т д. На сегодняшний день эвакуировали все страны кроме☝🏼 Украины. Я подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации конечно же тоже, но мне посольство отказало по причине того, что у меня есть собака. Они предложили мне ее оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное НЕТ. Не знаю на какой ответ они рассчитывали, но я никогда ее не брошу и не предам. Она мой друг и моя семья, моя поддержка и антидепрессант ❤️ она меня не бросала в моменты когда мне было очень трудно или когда я плакала, она приходила ко мне, облизывала мои слёзы и ложилась спать рядом. Не понимаю людей которые бросают своих домашних животных и издеваться над ними. Не знаю как бы поступили на моем месте другие люди, но моя позиция именно такая. Так что я здесь остаюсь одна, до конца карантина и потом спокойно соберусь и полечу домой. Любите своих питомцев и берегите их ❤️ они вам спасибо не скажут, но преданно проведут с вами всю свою жить.
Після того, як історія Насті потрапила на телебачення та у ЗМІ, з нею зв'язалося посольство України та підтвердило інформацію про те, що дівчина не може бути евакуйована з собакою, якщо не надасть необхідні документи.
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Продолжение истории про мою эвакуацию с Мишель 🇨🇳 🔄 🇺🇦 После вчерашнего выпуска на телеканале «Україна» и многих других сайтах с новостями, сегодня посольство Украины со мной связались но все также говорили, что я с своей собакой не могу учавствовать в эвакуации. В этот раз они сказали, что виновато в этом Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, по приказу номер 553 от 16.11.2018, статья 24. В ней указанно, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и т.д, для того, что бы пройти все санитарные нормы. Я все это знаю, у меня для собаки есть паспорт с прививками (прививки до 2020.06.30) и есть чип. Но остального нет и я стала искать в интернете всевозможные ветеринарные клики в городе Ухань, они оказались все закрыты. Я сразу обратилась в посольство Украины, рассказала ситуацию и попросила помочь мне либо найти открытую клинику либо смягчить закон и сделать все это по прилету в Украину. На что они сказали, что они не всесильны и помочь в этом вопросе не могут, но требовать эти документы они не перестали. Напоминаю, что город полностью закрыт с 23 января ☝🏼 Карантин для собаки в своей стране я могу провести за свой счёт, все анализы и ее нахождение в клинике. Есть люди которые мне в этом помогут. Я обратилась за помощью к корреспондентам из телеканала Україна, родителям и друзьям. Всячески пытаюсь решить эту проблему, потому что по последним новостям, якобы, планируют эвакуацию на 18 февраля, но это не точно. Но все же мне нужно быть готовой и сделать все возможное что бы попасть в список эвакуированных, другими словами это мой последний шанс попасть домой. Карантин продлили и город будет закрыт ещё минимум месяц, учитывая что сегодня 25 день как я нахожусь дома. Условия ужесточили, теперь я могу выходить на улицу из дома только 1 раз в 3 дня. Все стало намного серьезнее чем раньше и нужно ехать домой, оставаться здесь уже нет ни желания ни средств. Только лишь надеюсь сейчас на вашу поддержку и молюсь что это все решиться и нас с Мишель смогут эвакуировать домой ❤️
"Дуже прикро ... є люди, які пишуть, що в першу чергу врятували б себе, а собаку кинули, але це їх вибір. Я в свою чергу не слухаю поради залишити її, ні від посольства, ні від людей. Я буду до кінця боротися в цій ситуації і робити все можливе. Вона мій талісман і моє щастя. Я не вважаю її звичайним домашнім улюбленцем, вона - моя сім'я і як дитина, яку я ніколи не залишу❤️ це моя життєва позиція", - писала Анастасія у День святого Валентина 14-го лютого.
"Як ви вже знаєте, раніше посольство мені дало відмову на евакуацію разом з собакою. Після чого я стала давати інтерв'ю, зв'язуватися з МЗС, МАПП. Посольство зі мною зв'язалося і дозволило евакуюватися з собакою але за умови, якщо все буде відповідати санітарним нормам", - повідомила 19-го лютого Настя.
"Оскільки я перебуваю в Ухані, де все зачинено, і пересування містом уже неможливе, тільки на спеціальній машині, у якої є дозвіл, а таку машину знайти і забронювати поїздку можна через правоохоронні органи. Я знайшла одну єдину ветеринарку, яка мені допомогла, люди з Гуанчжоу збирали і передавали мені документи посилкою. Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для її перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство", - зауважила вона.
"Моє повідомлення і питання про собаку вони ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені подзвонив і сказав, що я з собакою евакуюватися не можу. Запевняв що китайська сторона відмовила. Ми зв'язалися з МЗС, вони прислали письмову відповідь, де було написано, що вони мають старий набір документів і вони навіть були не в курсі, що я зібрала всі документи і подала їх в посольство. Тобто, посольство документи нікуди не передало, а від свого обличчя мені відмовили в евакуації", - заявила дівчина.
"Раніше вони мені дзвонили і запевняли, що в відмовах винні будь-які інші люди, китайська сторона але не вони. Але як виявилося, вони просто знущалися весь цей час з мене, отримавши документи, їх нікуди не надали", - обурилася дівчина.
"Сьогодні я намагалася піти в магазин за продуктами, спочатку мене не випускали з будинку, бо вийшли нові правила, і з житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками. Зв'язалися з поліцією..., вони дали дозвіл поїхати в магазин. Все б добре, але і в магазин мене не впустили, потрібні документи і перепустки, які я не знаю де дістати, посольство теж відмовилося проінформувати в цьому питанні. Я купила біля будинку в невеликому магазині що змогла і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся, що скоро все закінчиться, і я потраплю додому з Мішею", - це поки що останній пост Настя в Instagram.
У свою чергу посольство України в КНР наголошує, що вжило всіх можливих заходів для евакуації усіх українських громадян. Про це у коментарі Громадському радіо заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.
"Посольство кілька разів зверталося до уповноважених органів КНР із проханням надати можливість згаданій громадянці України вилетіти з м.Ухань разом із її улюбленцем, однак, посилаючись на безпрецедентні карантинні заходи у м.Ухань, а також спеціальний евакуаційний характер рейсу, китайська влада кожного разу відмовлялася надати дозвіл на переміщення через її державний кордон собаки, про що громадянці України одразу повідомлялося співробітниками Посольства", - наголосила представниця МЗС.
"Після отримання чергового звернення Анастасії до Посольства з порушеного питання ми ще раз опрацювали з контролюючими органами м.Ухань питання її евакуації разом з собакою. Однак, хоча пані Анастасія та інші громадяни отримали необхідні дозволи китайської сторони на евакуацію, в евакуації її песика китайська влада відмовила, про що негайно було поінформовано згадану громадянку", повідомила Зеленко.
Фото з Instagram