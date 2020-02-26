Данилко розповів про найбільший гонорар, роман із мамою Сердючки, та чому не хоче сім’ю

Незважаючи на майже завжди сумний вигляд, Андрій Данилко називає себе щасливою людиною та навіть не приховує, що "напевно" закоханий.

Але от батьком великої родини він себе абсолютно не бачить і каже, що навіть уявити не може життя разом із кимсь.

Доволі відверто Андрій Михайлович поговорив про різне зі Славою Дьоміним у новому випуску "Слава +".

Говорячи про Інтернет, Данилко зізнався, що постійно висить у ньому. Але про себе ніколи нічого не гуглить, бо не любить дивитися.

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"Я можу подивитися деякі речі через кілька років, коли трішки "накачу", - зізнався артист.

"Я запальний, але тільки з якогось приводу. Я ж не якась там істеричка", - каже про себе Данилко

"Звісно, я дивився і порносайти, я навіть знаю деякі назви. У мене бувають такі моменти, коли це смішить. Я навіть знайшов у мережі список смішних назв порно, ми сиділи реготали з них", - зазначив Андрій і додав, що у мережі любить дивитися документальне кіно.

На запитання, чи ловить він кайф, коли виступає в образі Сердючки, Данилко здивувався:

"А як можна кайфувати від цього? Є завдання – вийти і змінити атмосферу в залі. От чому я люблю корпоративи – тому що мені подобається: всі сидять сумують, а ми виходимо і міняємо ситуацію. Коли це в мене виходить – мені це подобається, але я ж не отримую задоволення від того, що я граю Вєрку Сердючку".

Як відомо, Данилко робив перерву з Сердючкою. Саме тоді він погодився бути тренером на талант-шоу та суддею на Нацвідборі. Але незабаром вийде EP Вєрки під назвою "Sexy"

За поширеною у мережі інформацією, гонорар Данилка становить 50 тисяч євро. Але сам він цю цифру заперечує. Мовляв, залежить від обставин. Буває і більше. Однак точної суми артист не назвав, хоча згадав про свій найбільший гонорар.

"Це був десь 2003 рік, у Москві, Новий рік. 180 тисяч. Але за однієї умови – що ми тієї ночі мали виступати лише у них", - розповів Андрій.

Також Данилко розказав, чому він останнім часом погладшав.

"Я зараз зайнятий своїм лікуванням, і вже відбуваються якісь зміни, тому почав їсти дуже мало. Я ж погладшав не від їжі і не тому, що, як багато хто думає, я випиваю часто. Я випиваю, так, але це зовсім інша проблема, яку зараз намагаються вирішити лікарі. Сподіваюся, до літа буду Джастіном Бібером", - пожартував Андрій Михайлович.

Данилко запевняє, що під кепкою він не лисий. Просто йому так зручно, і не треба постійно ходити у барбершоп стригтися

Про своє погане самопочуття Данилко згадав і відповідаючи на запитання, чи він щасливий.

"Дуже (щасливий – ред..)! При тому, що мені б деякі моменти хотілося б змінити… Краще почуватися, бо це дуже важливо. Я сам себе сварю за те, що постійно скаржуся на погане самопочуття. Але ж це правда. Цей мій стан не дає мені можливості працювати", - поскаржився 46-річний артист.

У рубриці "Збреши Славі" Данилкові довелося зізнатися, що він таки мав роман зі своєю колегою Інною Білоконь, яка грає маму Сердючки.

"Наша зустріч - це була повна антипатія. Я думав: "Боже, шо це?", і так само думала вона. Вона була красунею, а я був красень, як Селена Гомес і Джастін Бібер. У неї була спідниця-Тетянка, турецька светр, мілірування... І я був теж красень, спеціально одягав більше куртку, щоб більше здаватися. Тому що без неї я худий був, реально швабра", - так про своє знайомство з Інною Андрій розповів, говорячи про своїх друзів.

"У мене не було прикладу сім’ї: тато, мама, день народження. Я завжди належав собі, тому я і шукаю собі якусь форму існування. От зараз мені комфортно одному. У мене був період, десь у 90-х, спільного якогось проживання, але зараз я навіть не можу собі це уявити", - зізнався він.

При цьому на запитання, чи він зараз кохає, Данилко сказав:

"Напевно, так. Якісь є речі... От хотілося, щоб було так, але так не виходить. Я не хочу страждати, мені так набридло страждати".

"У мене було депресія цілий рік, і я дуже важко це переніс. Це було пов'язно зі стосунками, і я навіть не міг подумати, що зі мною може таке статися. Я якось із цим упорався. Допомагає лише іронія. Я щаслива людина, але мені треба бути самому", - наголосив Данилко.

Стоп-кадри з відео на YouTube, фото Дмитра Ларіна та фото з Instagram