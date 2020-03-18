"Кумедне не обвисає": Візерспун знялася в ошатних платтях та пояснила, чому не хотіла бути секссимволом

Американська актриса Різ Візерспун стала героїнею квітневого номеру журналу Vanity Fair. У інтерв'ю вона говорила про жінок у кінобізнесі, про зміни на краще, які в ньому відбуваються.

А ще зірка "Великої маленької брехні" пояснила, чому багато років мовчала про те, що була жертвою сексуальних домагань.

"Зі мною траплялися погані речі. На мене нападали, мене домагалися", - поділилася Різ, яка дебютувала як актриса в 15-річному віці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanity Fair (@vanityfair) 17 Мар 2020 в 9:16 PDT

"Нещодавно журналістка мене про це запитала. Вона сказала, ну, чому ви про це не розказали раніше? А я подумала, як це цікаво, говорити з тим, хто пережив такі речі, а потім засуджувати його за те, як саме вони вирішують про це розказати. Ти розповідаєш свою історію в свій час, коли ти готова. Але те, як вона намагалася мене присоромити, було нереальним, а потім вона написала про те, яка я егоїстична, що не розказала про це раніше", - зазначила актриса.

Як пояснила Візерспун, 25 років тому такі, як вона, просто не мали платформ, щоби оголосити про те, що їх скривдили. З появою соцмереж таких можливостей тепер більше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 17 Мар 2020 в 8:03 PDT

Зі слів 43-річної зірки, вона ніколи не прагнула бути секссимволом.

"Я ніколи не була зациклена на експлуатації сексуальності. Коли я прийшла у цей бізнес, були всі ці чоловічі журнали, яким нам наказували догоджати. Я ніколи не була в Maxim. Мене ніколи не обирали дівчиною GQ, і мене це влаштовує, бо я хотіла, щоби на мене дивилися не так. Я не так себе бачу. Я завжди кажу: "Кумедне не обвисає." Я завжди просто хотіла бути кумедною, розумієте?", - сказала Різ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 17 Мар 2020 в 3:28 PDT

"І якщо ти просто продовжуєш бути кумедною, ти не можеш застаріти. Вгадайте, що стає застарілим? Твої цицьки сповзають на південь, твоє лице сповзає на південь, твоя дупа сповзає на південь, але ти завжди можеш бути кумедною. І саме такими є мої ідоли, мої героїні - Голді (Хоун), Холлі Хантер, Даян Кітон, Ненсі Маєрс - розумні та кумедні", - підсумувала акторка.

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