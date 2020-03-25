Кличко показав брата-іменинника з розмальованою донькою. ФОТО

Боксеру Володимиру Кличку 25-го березня виповнилося 44 роки, і його старший брат – мер Києва Віталій Кличко не забув написати публічні вітання у мережі. Ще й фото архівні показав.

"Я щасливий і горжуся тобою, брате! І кожного року, коли вітаю тебе, дякую нашій мамі, яка подарувала мені молодшого брата!" - написав мер.

У братів різниця всього 4 роки

"Для мене ти — найближчий друг і найнадійніший соратник. Ми розуміємо один одного без слів. Нам завжди цікаво і добре разом. За тебе я зажди тривожуся, як за своїх дітей. Моє плече і моя підтримка - завжди з тобою. Сьогодні, на жаль, не побачимося особисто, бо ти на іншому континенті. Бережи себе!" - привітав Кличко-старший.

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Нагадаємо, донька зараз живе з Володимиром, бо її мама Хейден переживає не найкращий період.