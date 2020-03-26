Михайло Поплавський отримав українського Оскара - метр взяв престижну премію

Оргкомітет премії "Людина року" назвав лауреатів 2019 року.

Одним з переможців загальнонаціональної програми став Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

Метр взяв престижну премію

Поплавський виграв у номінації "Митець року - 2019". Варто відзначити, що він є неодноразовим лауреатом національної популярної української премії "Людина року".

"У світі немає нічого неможливого. І, щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в нього душу і серце. Не гроші, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти себе", - цитують Поплавського організатори премії.

Михайло Поплавський

Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, виконавець українських пісень, продюсер, режисер-постановник, народний депутат України IV, VII, VII скликання.

Також варто зазначити, що загальнонаціональна програма "Людина року" - програма, яка щорічно присуджує титул "Людина року" в Україні.

Заснована в 1995 році. Автор і розробник - Аркадій Райцин. З 2001 року програма присуджує також міжнародні та спеціальні премії. Проект охоплює всі регіони України.