Генпрокурорка Венедіктова прокоментувала "незадекларований" годинник за 10 тисяч євро

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін угледів на зап’ясті генпрокурорки Ірини Венедіктової годинник вартістю 10 тисяч євро, якого немає в її декларації.

Про це він одразу ж повідомив у своєму Facebook.

"Не можу знайти в реєстрі декларацій повідомлення про ваш новий Hublot. За всіма ознаками, це Hublot з колекції Big Bang. Вартість - 10 тисяч євро (+ ремінець алігатор). Відсутність інформації про його придбання - корупційне правопорушення, яке загрожує вашим звільненням. Раніше у вашій декларації бачив і Rolex, і Hublot. А от про нову цяцьку - нічого немає. А годинник на руці є", - написав Шабунін і виклав фото.

Ось цей годинник, за словами Шабунін, коштує 10 тисяч євро і не зазначений у декларації чиновниці

Варто зауважити, що у деклараціях Венедіктової за 2018-2019 роки немає жодних годинників. А Rolex та Hublot, про які пише Шабунін, зазначені лише у декларації 2015-го року.

Годинник бренду Hublot був у декларації Венедіктової у 2015-му році, а придбаний у 2000-му

Пізніше сама Венедіктова прокоментувала приписаний їй годинник у Facebook.

"Дорогий годинник Генпрокурора". Я подаю декларації дуже багато років. Я свідомо перейшла в публічну площину. І я кожного дня критично оцінюю, що і де я говорю, з ким і як я спілкуюсь, як я виглядаю по суті і по формі. Все продумано до дрібниць. Мені не має чого приховувати. Всі речі, які підпадають під декларування - все задекларовано. Не треба боятись. Давайте жити по закону", - написала генпрокурорка.

Фото з Facebook