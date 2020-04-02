Зірка "Кріпосної" в весільному платті та масці показала романтику з коханим на ліжку
2 квітня 2020, 11:10
1-го квітня акторське подружжя, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відсвяткували третю річницю свого шлюбу.
Враховуючи карантин, парочці довелося обмежитися ніжною фотосесією у своїх весільних вбраннях та масках.
Наталка та Андрій позгадували, як вони одружувалися на Мальдівах.
Як відомо, на той момент зірка "Кріпосної" та "Клану ювелірів" уже була вагітна первістком. Хлопчик народився в вересні 2017-го, він зветься Андрієм та має домашнє прізвисько "міні Федінчик".
Фото з Instagram
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