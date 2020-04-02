Зірка "Кріпосної" в весільному платті та масці показала романтику з коханим на ліжку

1-го квітня акторське подружжя, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відсвяткували третю річницю свого шлюбу.

Враховуючи карантин, парочці довелося обмежитися ніжною фотосесією у своїх весільних вбраннях та масках.

Денисенко та Федінчик одружилися три роки тому

Респект Наталці: йде третій тиждень карантину, а вона досі влазить у весільну сукню!

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Парі довелося святкувати річницю в умовах пандемії коронавірусу

Але кохання переможе все

Наталка та Андрій позгадували, як вони одружувалися на Мальдівах.

Як відомо, на той момент зірка "Кріпосної" та "Клану ювелірів" уже була вагітна первістком. Хлопчик народився в вересні 2017-го, він зветься Андрієм та має домашнє прізвисько "міні Федінчик".

Фото з Instagram