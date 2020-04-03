Ексголова "Формули-1" у 89 років стане татусем

Британський бізнесмен Берні Екклстоун, колишній очільник "Формули-1" стане батьком учетверте. Малюка мільярдерові народить його третя дружина Фабіана Флозі, і станеться ця радісна подія незадовго до 90-річчя Екклстоуна.

Народження спадкоємця Берні анонсував у інтерв'ю швейцарському виданню Blick, пише The Daily Mail.

89-річний Екклстоун із дружиною Фабіаною

"Так, це станеться цього літа. Сподіваюся, він скоро навчиться грати в нарди!", - поділився майбутній татусь.

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"Що в цьому незвичайного? У мене вже деякий час немає роботи, тож я мав багато часу для практики!", - зазначив 89-річний Берні.

Мільярдерові народять сина

Від двох попередніх шлюбів в Екклстоуна є троє дочок. Із найстаршою сестрою в майбутнього малюка буде різниця в 65 років.

Фабіані 44 роки, і для неї це перша дитина. Колишня віце-президентка з маркетингу Brazilian Grand Prix вийшла заміж за Екклстоуна в 2012-му році.

Фото з Instagram