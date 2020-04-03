"Надежда - мой компас земной": хворий на коронавірус Лев Лещенко заспівав із лікарні. ВІДЕО

Радянський та російський співак Лев Лещенко, який перебуває в лікарні з коронавірусом, записав відеозвернення для своїх фанів.

78-річний артист захотів віддячити їм за флешмоб із піснею "Надежда", який вони влаштували на його підтримку в соцмережі.

Незважаючи на двосторонню пневмонію, Лещенко і сам зміг проспівати кілька рядків відомого хіта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Благодарностью, от всей души. #ЛевНадежда Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv) 2 Апр 2020 в 10:39 PDT

"Бережіть свій дім, бережіть своїх рідних. І, звісно, своє здоров'я. А воно в нас єдине", - закликав співак.

Нагадаємо, деякий час Лещенко пробув у реанімації. На щастя, артистові стало краще. Як відомо, разом із ним госпіталізована й дружина.