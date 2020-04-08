Коронавірус замість корони: "Міс Англія"-2019 повернулася до роботи лікарем через пандемію

24-річна Бхаша Мукерджі, яка торік виграла корону "Міс Англія", вирішила перервати благодійну місію в якості королеви краси та повернутися до своєї роботи молодшого лікаря.

Про це стало відомо після того, як дівчині вдалося прилетіти з Індії до Лондона, повідомляє CNN.

Міс Мукерджі була послом у кількох благодійних організаціях і планувала зосередитись на гуманітарній роботі до серпня цього року.

Бхаша пожертвувала короною Міс заради важливішої місії

Так вона виглядала до перемоги у конкурсі краси

"Мене запросили в Африку, в Туреччину, потім в Індію, Пакистан та кілька інших азіатських країн, щоб бути послом для різних благодійних робіт", - повідомила Бхаша.

Бхаша живе в Британії з 9 років

Але коли ситуація з коронавірусом у Великобританії погіршилася, Мукерджі вирішила, що буде кориснішою в якості лікаря, аніж в якості "Міс Англія".

Мукерджі прилетіла до Лондона з Індії та самоізолювалася на карантин

Тож красуня повідомила лікарню "Пілігрим" у Бостоні, де вона працювала раніше, що хоче повернутися до своїх обов’язків.

Але наразі вона перебуває на двотижневій самоізоляції. До речі, Бхаша спеціалізується саме на респіраторній медицині.

Фото з Instagram