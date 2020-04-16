Проєкт "Гольф в стилі Dior" Інна Костиря на обкладинці міжнародного журналу L`Officel Baltic

Інна Костиря, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч культури України, на запрошення міжнародного журналу L`Officel Baltic стала обкладинкою квітневого Балтійського номеру, в рамках проєкту "Гольф в стилі Dior"

Обкладинка квітневого Балтійського номеру L`Officel Baltic

В ексклюзивному інтерв'ю Інна Костиря, екс-генеральний директор і художній керівник Палацу "Україна", переможець загальнонаціональної премії "Людина року 2019" у номінації "Нова генерація року", переможець рейтингу "Топ-25 бізнес-леді України" в номінації Education за версією журналу "Власть денег".

- Як ви оцінюєте рівень культури у своїй країні в цілому, і, зокрема, політичної культури?

- Основа будь-якої культури, перш за все, в самій людині. В епоху гуманітарної культури існував "скелет" основних цінностей, норм, головних тем і "вічних питань", а сьогодні в суспільстві склався новий тип культури - "мозаїчний", і Україна не виняток.

Це означає, що культура розсипалася на мозаїку випадкових, погано пов'язаних і структурованих понять, якусь "демократію шуму". Що стосується політичної культури, то в демократичній політичній системі вона близька до громадянської.

- Що вам найбільше подобається в гольфі? Що в ньому особливого?

- Гольф, як і будь-який спорт, забирає купу енергії, сил - і фізичних, і моральних. Але гольф - це єдина гра, в яку можна грати з самим собою. Гольф - це, перш за все, змагання з собою і своїми можливостями.

Крім того, гольф ще і дуже корисний для здоров'я: з нашим способом життя всім потрібно більше рухатися, а за один раунд гольфіст долає пішки відстань приблизно в 10-15 км.

До того ж, поля для гольфу розташовані в мальовничих місцях, що дозволяє під час гри милуватися природою і відчувати гармонію з нею. Мені приємно, що цей вид спорту набирає популярність в Україні. У Києві я займаюсь в Equides club, це неймовірної краси місце неподалік від міста.

- Ви є однією із засновниць міжнародного турніру з гольфу Diplomatic

Golf for Good ...

- Так, ідея народилася сама собою. Моя дочка Уляна в 12 років стала чемпіонкою України з гольфу, так і народилася ідея розвитку дитячого гольфу.

Головною метою заходу було зміцнення і просування позитивно- го іміджу України в світі, популяризація та розвиток дитячого гольфу, створення майданчика для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі і спортивного партнерства серед народів світу.

Наша мета - це гольф на благо укріплення дипломатичних зв'язків між країнами і розвитку дитячого гольфу в Україні. Сподіваюсь, що цей турнір буде спрямований на розвиток і виховання нової еліти країни.

- Ви ще й танцюєте, як проректор Університету культури берете участь у Благодійному Віденському балу ...

Віденський бал - це розкіш, традиції, краса. Відвідати цей захід - все одно, що опинитися в чарівній казці. Це грандіозна легендарна подія, яка третій рік поспіль проходить в самому серці Києва під патронатом мерій Києва та Відня.

Так, зізнаюся, цей бал - велика подія як для мене особисто, так і для університету в цілому, адже беру участь в ньому не тільки я як проректор, а й студенти факультету хореографії.

Це був дуже цікавий захід, адже за багато років роботи на керівних посадах в сфері міжнародних відносин і освіти, танцювати, та ще й на такому високому рівні, мені довелося вперше, і цей новий досвід досить цікавий для мене.

- Ваші життєві принципи, які допомагають вам досягати поставлених цілей?

- Перший - професіоналізм. Я оцінюю себе і своїх колег виключно в професійній площині. Другий принцип - переконувати власним прикладом, це працює краще, ніж будь-які правила.

Третій і найголовніший - повага до себе і оточуючих, справедлива винагорода, яка б задовольняла і мотивувала моїх колег до розвитку. І, звичайно, можу порадити всім: вірте в себе і в те, про що мрієте.