Шведська принцеса для боротьби з пандемією коронавірусу пішла працювати до лікарні
Шведська принцеса Софія вирішила особисто долучитися до боротьби з коронавірусом. 35-річна жінка 16-го квітня розпочала роботу в одному зі шпиталів Стокгольма.
Перед цим герцогиня Вермландська пройшла триденний навчальний курс і тепер офіційно може допомагати медичному персоналові.
Як повідомляє The Daily Mail, Софія працюватиме в приватній лікарні Sophiahemmet.
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За словами речниці лікарні, яку цитує People, принцеса та інші волонтери не працюватимуть безпосередньо з пацієнтами. Їхніми завданнями можуть бути прибирання, дезинфекція обладнання, робота на кухні тощо.
Софія Хеллквіст увійшла до королівської родини Швеції в 2015-му році, ставши дружиною принца Карла Філіпа. У юні роки красуня працювала моделлю, навіть знімалася напівоголеною для глянцю, а ще брала участь у реаліті-шоу.
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Принцеса подарувала чоловікові двох синів: Александра та Габріеля. Хлопчикам зараз чотири та два рочки.
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40-річний Карл Філіп у черзі до трону стоїть четвертим - перед ним його старша сестра Вікторія та її діти, Естель та Оскар.