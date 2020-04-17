Шведська принцеса для боротьби з пандемією коронавірусу пішла працювати до лікарні

Шведська принцеса Софія вирішила особисто долучитися до боротьби з коронавірусом. 35-річна жінка 16-го квітня розпочала роботу в одному зі шпиталів Стокгольма.

Перед цим герцогиня Вермландська пройшла триденний навчальний курс і тепер офіційно може допомагати медичному персоналові.

Як повідомляє The Daily Mail, Софія працюватиме в приватній лікарні Sophiahemmet.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Swedish royal family (@swedish_royal_family) 16 Апр 2020 в 10:46 PDT

За словами речниці лікарні, яку цитує People, принцеса та інші волонтери не працюватимуть безпосередньо з пацієнтами. Їхніми завданнями можуть бути прибирання, дезинфекція обладнання, робота на кухні тощо.

Софія Хеллквіст увійшла до королівської родини Швеції в 2015-му році, ставши дружиною принца Карла Філіпа. У юні роки красуня працювала моделлю, навіть знімалася напівоголеною для глянцю, а ще брала участь у реаліті-шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kungahuset (@kungahuset) 6 Дек 2019 в 12:00 PST

Принцеса подарувала чоловікові двох синів: Александра та Габріеля. Хлопчикам зараз чотири та два рочки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prince Carl Philip (@carl_philip13) 11 Апр 2020 в 1:22 PDT

40-річний Карл Філіп у черзі до трону стоїть четвертим - перед ним його старша сестра Вікторія та її діти, Естель та Оскар.