Тищенко привітав дружину з 25-річчям: Завдяки тобі я повірив у жіноче кохання

Напередодні Великодня у родині Зе-депутата і ресторатора Миколи Тищенко було інше свято – його дружині Аллі виповнилося 25.

І хоча відзначити свій ювілей гучною вечіркою дівчині не вдалося через карантин, вона все одно була щасливою провести цей день у компанії найближчих – сина та чоловіка.

Тищенко у своєму Instagram зворушливо привітав іменинницю та зізнався, що саме завдяки їй він наршеті повірив у жіноче кохання.

Сину подружжя вже три роки. Це другий син Миколи і первісток Алли

Нагадаємо, Тищенко з Барановською побралися у грудні 2016-го. Це третій шлюб 47-річного депутата.