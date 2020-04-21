Тищенко привітав дружину з 25-річчям: Завдяки тобі я повірив у жіноче кохання
Напередодні Великодня у родині Зе-депутата і ресторатора Миколи Тищенко було інше свято – його дружині Аллі виповнилося 25.
І хоча відзначити свій ювілей гучною вечіркою дівчині не вдалося через карантин, вона все одно була щасливою провести цей день у компанії найближчих – сина та чоловіка.
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Мне сегодня 25 🎂 Несмотря на то, что я пол ночи проплакала, когда смотрела видео-поздравления друзей...и вчера у меня впервые лопнул сосуд под глазом😂... ... я счастливый человек.❤️ Сегодня должна была состояться очень весёлая и красивая вечеринка... Но ничего!🙏🏻 Мы все наверстаем🔥🔥🔥 ДРУЗЬЯ!!! Всех люблю!! P.s. Никому ещё не отвечала🙏🏻 Всем перезвоню! Я весь день бегаю вниз за вашими подарками, хотя просила никаких доставок😂😂😂 И готовим с Давидом торт на вечер😂🤪
Тищенко у своєму Instagram зворушливо привітав іменинницю та зізнався, що саме завдяки їй він наршеті повірив у жіноче кохання.
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У нашей @allabonya Мамы сегодня День рождения! Именно в этот день родилась девочка, которая своими хрупкими ручками творит мое счастье. Девочка, благодаря которой я поверил в женскую любовь.. Мы очень-очень сильно любим нашу маму! Мой яркий лучик, указывающий дорогу в будущее. Мой тыл, опора и счастье. Люблю, люблю и крепко держу в своих объятиях.. P.S. на фото Аллы нет ☝️это ее день рождения, что хочет, сегодня, то и делает 😂😂🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💚💚💚🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
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🎂❤️🎂 Счастье в мои 25 это... Когда ты остаёшься наедине с собой и тебе легко и спокойно. Когда ты принимаешь себя, свой мир и уже давно никому и ничего не доказываешь. Когда ты засыпаешь и просыпаешься рядом с мужчиной, которого безумно любишь и этот мужчина твой муж, твой друг, твой партнёр, твоя душа, твоя опора и защита! Когда ты смотришь на своего сына, а после на его отца и понимаешь, какой же это кайф... дети от большой любви! Мне хочется сделать сына самым счастливым мальчиком на свете. Когда ты имеешь такую роскошь как ужин в кругу всей семьи, когда бабушка и дедушка Давида здоровы и радостны. Шутят и не дают унывать!🔥 Вот в этом мое счастье. Моя семья. Наше единство. P.s. А вы моя инстасемья❤️ Настоящая! Добрая и справедливая! Спасибо за каждую строчку! Я ВАША💔
Нагадаємо, Тищенко з Барановською побралися у грудні 2016-го. Це третій шлюб 47-річного депутата.