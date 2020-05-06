85-річна Джуді Денч у Vogue: Вік – це жахливо, не хочу про нього думати

85-річна актриса Джуді Денч стала найстаршою зіркою, яка прикрасила обкладинку британського Vogue.

Зйомка відбулися ще на початку березня, до того, як ввели карантин.

20-го березня донька Денч, Фінті Вільямс виклала відео, на якому її мати в іграшкових вухах спанієля у своєму саду.

"Просто смійтеся. Це все, що ми можемо зробити", - закликала Джуді, і цей ролик зібрав мільйони переглядів.

"Я впевнена, що почуваюся так само, як і всі у ці безпрецедентні часи, які досить важко збагнути", - ділиться Денч, сидячи у своєму рідному домі з садом, повним дерев. Там вона прожила понад 35 років.

Актриса зізналася, що нині особливо хвилюється за людей, які не мають того, що має вона.

"Добре, що пандемія змусила людей переживати за тих, хто зовсім самотній. Це і буде великим плюсом, якщо зі всього цього вийде багато добра", - розмірковує актриса.

Джуді Денч народилася у 1934-му році в Йорку, в родині лікаря та гардеробниці. Актриса має премії "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та багато інших. Широкому глядачу вона відома роллю агентки М у Бондіані

"Зараз у нас є неймовірний бонус у вигляді чудової погоди, і для мене це найпрекрасніша пора року. Бачити дерева у цвітінні і нарциси в саду, які, безумовно, дають надію, яка нам зараз так потрібна", - каже актриса і додає, що хвилюється за всіх, хто не має можливості сидіти в саду під сонцем.

Може здатися, що Денч спокійно ставиться до свого віку. Але на запитання, що їй у ньому подобається, актриса відповідає категорично:

"Нічого! Мені це зовсім не подобається. Я не думаю про це. Я не хочу думати про це. Це жахливо".

Приблизно так само Денч ставиться і до пенсії.

"Ні, ні, ні, ні. Не використовуй це слово.... Не в цьому будинку. Не тут. Сплюньте!" - так реагує актриса на запитання про заслужений відпочинок.

Ще три роки тому Денч закликала своїх однолітків займатися сексом

Денч вийшла заміж за свого колегу Майкла Вільямса лише з другої спроби, бо вперше він освідчився під час гастролей в Австралії. Тоді актриса відповіла, що не може довіряти жодній пропозиції, коли погода така гарна.

"Нам краще почекати на дощовий день у Баттерсі", - сказала вона коханому, а він так і зробив.

Шлюб Денч і Вільямса був щасливим і тривав 30 років. У 2001-му чоловік помер від раку, і відтоді актриса вдова. Подружжя виховало лише одну доньку – Фінті Вільямс.

Зараз на карантині Джуді шкодує лише через те, що поруч немає всіх її рідних. Але вона спілкується з ними по телефону і FaceTime.

"Я дисципліную себе вивчати всі сонети. Я намагаюся щодня дізнаватися щось нове, що завгодно", - каже 85-річна Денч, яка 4 роки тому зробила своє перше у житті тату.

Фото Vogue