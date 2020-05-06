Фехтувальниця Харлан стала Барбі та розповіла про хлопця. ФОТО

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан стала першою українкою, якій присвятили ляльку Барбі.

Зі своєю іграшковою копією 29-річна спортсменка знялася для Elle.ua та розказала про підготовку до Олімпіади і трохи про особисте.

"У дитинстві ми з сестрою постійно вигадували різні ігри з лялькою, втім ніколи не могла подумати, що сама стану Барбі", - зізналася Ольга.

Щороку бренд випускає серію ляльок, присвячену відомим жінкам, які виходять за усталені рамки в різних професіях

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Разом із десятьма європейськими спортсменками фехтувальниця стала прототипом для Барбі в рамках проєкту "Долай бар’єр до мрії", - глобальної соціальної ініціативи, мета якої - підвищити обізнаність про ті фактори, що не дають дівчатам розкрити свій потенціал.

"У неї однозначно мій ніс! А ще усмішка, мій зелений колір очей і зачіска. Крім того, у ляльки мої параметри та одягнута вона у точну копію мого екіпірування. Зокрема, у неї є шабля та захисна маска із синьо-жовтим прапором", - зауважила Харлан.

Зараз Ольга готується до своїх уже 4-х Олімпійських ігор. Взагалі Олімпіаду вона називає найскладнішим, що є у спорті.

"Ти готуєшся протягом чотирьох років, а потім все вирішується за один день. Крім того, відчуваєш надзвичайний тиск, оскільки всі очікують від тебе тільки медалей", - зазначила Харлан.

"Тому перед Олімпіадою я переходжу у режим тиші: не спілкуюся з пресою, не заходжу у соцмережі, щоб не читати повідомлення на кшталт "Олю, тільки золото!". Навіть не розмовляю з батьками, тільки зі своїм хлопцем фехтувальником, який мене підтримує", - зізналася Ольга.

Окрім золота, Ольга також має олімпійське срібло (Ріо 2016) та дві бронзи (Лондон 2012, Ріо 2016)

Між іншим, Харлан наголосила, що після Олімпіади хоче відпочити та провести час із коханим.

"Зараз я щаслива як ніколи. І хоча мій хлопець живе в Італії, ми знаходимо способи, як бачитися частіше та підтримувати зв’язок. Навіть на відстані відчуваю його підтримку", - запевнила чемпіонка.

Хлопець Олі теж фехтувальник

Фото Elle та з Instagram