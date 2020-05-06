Фехтувальниця Харлан стала Барбі та розповіла про хлопця. ФОТО
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан стала першою українкою, якій присвятили ляльку Барбі.
Зі своєю іграшковою копією 29-річна спортсменка знялася для Elle.ua та розказала про підготовку до Олімпіади і трохи про особисте.
"У дитинстві ми з сестрою постійно вигадували різні ігри з лялькою, втім ніколи не могла подумати, що сама стану Барбі", - зізналася Ольга.
Разом із десятьма європейськими спортсменками фехтувальниця стала прототипом для Барбі в рамках проєкту "Долай бар’єр до мрії", - глобальної соціальної ініціативи, мета якої - підвищити обізнаність про ті фактори, що не дають дівчатам розкрити свій потенціал.
"У неї однозначно мій ніс! А ще усмішка, мій зелений колір очей і зачіска. Крім того, у ляльки мої параметри та одягнута вона у точну копію мого екіпірування. Зокрема, у неї є шабля та захисна маска із синьо-жовтим прапором", - зауважила Харлан.
Зараз Ольга готується до своїх уже 4-х Олімпійських ігор. Взагалі Олімпіаду вона називає найскладнішим, що є у спорті.
"Ти готуєшся протягом чотирьох років, а потім все вирішується за один день. Крім того, відчуваєш надзвичайний тиск, оскільки всі очікують від тебе тільки медалей", - зазначила Харлан.
"Тому перед Олімпіадою я переходжу у режим тиші: не спілкуюся з пресою, не заходжу у соцмережі, щоб не читати повідомлення на кшталт "Олю, тільки золото!". Навіть не розмовляю з батьками, тільки зі своїм хлопцем фехтувальником, який мене підтримує", - зізналася Ольга.
Між іншим, Харлан наголосила, що після Олімпіади хоче відпочити та провести час із коханим.
"Зараз я щаслива як ніколи. І хоча мій хлопець живе в Італії, ми знаходимо способи, як бачитися частіше та підтримувати зв’язок. Навіть на відстані відчуваю його підтримку", - запевнила чемпіонка.
Фото Elle та з Instagram