"Серденько моє": 67-річний Пірс Броснан замилував романтичними ФОТО з дружиною в леопарді
21 травня 2020, 10:00
Ірландський актор Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей Сміт уже майже 20 років є взірцем міцного, сповненого любові та романтики шлюбу.
Навіть святкуючи свій 67-й день народження, "Джеймс Бонд" присвятив допис у Instagram своїй половинці.
"Спасибі тобі за місяць та сонце і за всі дні нашого життя разом, моє дороге серденько Кілі. В мене був чудовий 67-й день народження", - написав Пірс, подякувавши всім за добрі побажання.
Як відомо, Кілі - друга дружина актора. Перша, акторка Кассандра Харріс, померла від раку в 1986-му.
Фото з Instagram Броснана
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