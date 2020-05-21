"Серденько моє": 67-річний Пірс Броснан замилував романтичними ФОТО з дружиною в леопарді

Ірландський актор Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей Сміт уже майже 20 років є взірцем міцного, сповненого любові та романтики шлюбу.

Навіть святкуючи свій 67-й день народження, "Джеймс Бонд" присвятив допис у Instagram своїй половинці.

Пірс Броснан відсвяткував 67-річчя з коханою дружиною

"Спасибі тобі за місяць та сонце і за всі дні нашого життя разом, моє дороге серденько Кілі. В мене був чудовий 67-й день народження", - написав Пірс, подякувавши всім за добрі побажання.

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Як відомо, Кілі - друга дружина актора. Перша, акторка Кассандра Харріс, померла від раку в 1986-му.

Фото з Instagram Броснана