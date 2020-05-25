"Смерть була зовсім поруч": 72-річний Браян Мей переніс серцевий напад

Британський музикант Браян Мей переніс серцевий напад, коли перебував удома на карантині. На щастя, 72-річного учасника гурту Queen вчасно доправили до лікарні. Його прооперували та встановили три стенти.

Про цю страшну пригоду він вирішив особисто розповісти в Instagram.

Зі слів Мея, халепи почали переслідувати його ще кілька тижнів тому. Працюючи в садку, він порвав м'яз. Потім у музиканта сталося защемлення сідничного нерву. Все це завдавало йому пекельного болю, але він і не здогадувався, що далі буде гірше.

"У розпал усієї цієї саги з болем у задній частині в мене стався невеликий серцевий напад. Я кажу "невеликий", він не завдав мені шкоди. Це було хвилин 40 болю та стиснення в грудях. Це таке відчуття в руках та пітніння", - поділився Браян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal) 24 Май 2020 в 7:42 PDT

"Ну, ви знаєте, чули про це і думаєте: "це серцевий напад". Я вкорочу цю довгу історію, мій дивовижний лікар особисто відвіз мене до лікарні, і мені зробили ангіограму", - розказав артист.

Медики розглядали варіант проведення операції на відкритому серці. На щастя, вдалося впоратися без цього.

Мей закликав підписників дбати про їхні серця та регулярно перевірятися, особливо в "осінні роки життя".

Життю Браяна Мая наразі нічого не загрожує

"Я дуже вдячний, що тепер у мене знову є життя, яким я можу жити. Смерть була зовсім поруч...", - зазначив він.

"Але я в порядку. Я тут. Я готовий грати рок. Будь ласка, не надсилайте мені співчуття, бо я в порядку", - додав Мей.

Нагадаємо, рік тому операцію з заміни серцевого клапану переніс 76-річний Мік Джаггер, а за місяць уже танцював мов хлопчисько.