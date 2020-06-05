Білозір про секрети краси: холодна вода, мило та равлики

Співачка і колишня депутатка Оксана Білозір має дуже прості способи догляду за собою.

63-річна артистка запевняє, що кремом почала користуватися приблизно після 40 років.

Своїми бьюті-секретами Білозір ділилася у програмі "Зірковий шлях".

"Умиваюся я тільки холодною водою з милом. Ніяких миючих засобів. Я навіть не знаю, як вони називаються, бо ними не користуюся", - заявила співачка.

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У Білозір дуже непримхлива шкіра, якщо витримує очищення милом

Зате Білозір дуже любить корейську косметику на основі равликів.

"Вона мені дуже підходить, - зауважила Оксана.

Що ж до харчування, то тут все серйозно.

"Мій дієтолог постійно надає мені набір продуктів на пару днів вперед, щоб я встигла заздалегідь купити продукти. У ньому розписано, що і з якої години я повинна їсти. Наприклад, на сьогодні у мене тушковане м'ясо, тушковані броколі, салат зі свіжої капусти, полуниця. І на цьому все", - розказала ексміністерка.

Більшість зелені і овочів росте у співачки в городі: редис, салат, шпинат, петрушка. З ягід Білозір найбільше любить аґрус.

Нагадаємо, були часи, коли Білозір носила в Раду квіточки та іменний герб.

Фото з Instagram