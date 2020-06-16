Кортні Кокс на честь 56-річчя здійснила епічну пробіжку в купальнику. ВІДЕО

Американська актриса Кортні Кокс прославилася завдяки ролі Моніки Геллер у серіалі "Друзі". Але у "Рятувальниках Малібу", схоже, теж цілком могла би зіграти, адже дуже красиво бігає у купальнику.

Вона продемонструвала це у Instagram із нагоди свого 56-го дня народження, ефектно "пірнувши" у новий рік життя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gracefully diving into this next year... #oaf Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 15 Июн 2020 в 9:22 PDT

Як відомо, Кортні вже кілька років є нареченою, але ніяк не дійде до вівтаря зі своїм обранцем, 43-річним музикантом Джонні МакДейдом.

Кортні відсвяткувала своє 56-річчя

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