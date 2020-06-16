Кортні Кокс на честь 56-річчя здійснила епічну пробіжку в купальнику. ВІДЕО
16 червня 2020, 14:00
Американська актриса Кортні Кокс прославилася завдяки ролі Моніки Геллер у серіалі "Друзі". Але у "Рятувальниках Малібу", схоже, теж цілком могла би зіграти, адже дуже красиво бігає у купальнику.
Вона продемонструвала це у Instagram із нагоди свого 56-го дня народження, ефектно "пірнувши" у новий рік життя.
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Як відомо, Кортні вже кілька років є нареченою, але ніяк не дійде до вівтаря зі своїм обранцем, 43-річним музикантом Джонні МакДейдом.
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