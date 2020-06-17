Модель Вінні Харлоу посвітила сосками в напівпрозорому купальнику

Середа, 17 червня 2020, 13:00

Канадська модель Вінні Харлоу порадувала шанувальників фотографіями свого релаксу коло басейну.

Причому 25-річна красуня, яка страждає на вітіліго, але перетворила незвичний вигляд шкіри на власну фішку, обрала досить сміливий напівпрозорий купальник.

 
Вінні Харлоу показала справді спекотні фото
фото з instagram харлоу 

"Заходить русалонька в бар...", - зазначила в дописі Харлоу, ніби це початок анекдота.

 
Пляжна кралечка! 
 
25-річна Вінні змалку страждає на вітіліго, тому її шкіра частково знебарвлена

Нагадаємо, смішні оповідки в Вінні таки є. Якось вона помилково зупинила перегони "Формули-1". А ще дівчину фотобомбив сам принц Гаррі.

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