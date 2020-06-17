Модель Вінні Харлоу посвітила сосками в напівпрозорому купальнику
Середа, 17 червня 2020, 13:00
Канадська модель Вінні Харлоу порадувала шанувальників фотографіями свого релаксу коло басейну.
Причому 25-річна красуня, яка страждає на вітіліго, але перетворила незвичний вигляд шкіри на власну фішку, обрала досить сміливий напівпрозорий купальник.
"Заходить русалонька в бар...", - зазначила в дописі Харлоу, ніби це початок анекдота.
Нагадаємо, смішні оповідки в Вінні таки є. Якось вона помилково зупинила перегони "Формули-1". А ще дівчину фотобомбив сам принц Гаррі.
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