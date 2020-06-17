Модель Вінні Харлоу посвітила сосками в напівпрозорому купальнику

Канадська модель Вінні Харлоу порадувала шанувальників фотографіями свого релаксу коло басейну.

Причому 25-річна красуня, яка страждає на вітіліго, але перетворила незвичний вигляд шкіри на власну фішку, обрала досить сміливий напівпрозорий купальник.

Вінні Харлоу показала справді спекотні фото фото з instagram харлоу

"Заходить русалонька в бар...", - зазначила в дописі Харлоу, ніби це початок анекдота.

Пляжна кралечка!

25-річна Вінні змалку страждає на вітіліго, тому її шкіра частково знебарвлена

Нагадаємо, смішні оповідки в Вінні таки є. Якось вона помилково зупинила перегони "Формули-1". А ще дівчину фотобомбив сам принц Гаррі.