Олена Кравець повідомила, чи збирається в мери Києва
24 червня 2020, 13:00
Подруга і колишня колега президента Володимира Зеленського, Олена Кравець прокоментувала інформацію про те, що вона може балотуватися в мери Києва.
Актриса у своєму Instagram категорично заявила, що політика їй не цікава.
"Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все ..) Політика мені не цікава. Крапка", - наголосила Кравець.
Напередодні у ЗМІ обговорювали, що кандидатура Кравець на посаду мера могла б бути вдалою для партії "Слуга народу", бо вона жінка та ще й медійно відома.
Як відомо, з "кварталівців" у Раду пішов лише Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік.
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