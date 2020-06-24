Олена Кравець повідомила, чи збирається в мери Києва

Подруга і колишня колега президента Володимира Зеленського, Олена Кравець прокоментувала інформацію про те, що вона може балотуватися в мери Києва.

Актриса у своєму Instagram категорично заявила, що політика їй не цікава.

"Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все ..) Політика мені не цікава. Крапка", - наголосила Кравець.

Кравець запевнила, що не піде в мери

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Напередодні у ЗМІ обговорювали, що кандидатура Кравець на посаду мера могла б бути вдалою для партії "Слуга народу", бо вона жінка та ще й медійно відома.

Ім'я Каравець всього лише з'явилося у соціологічному опитуванні щодо кандидатури мера

Як відомо, з "кварталівців" у Раду пішов лише Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік.