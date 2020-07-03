Зірка "Спіймати Кайдаша" знявся голим на травичці разом із коханою. ФОТО
3 липня 2020, 16:25
Виконавець однієї з головних ролей у серіал "Спіймати Кайдаша", 30-річний актор Тарас Цимбалюк святкує другу річницю стосунків із візажисткою Тіною Антоненко.
Закохані привітали одне одного у мережі та виклали фото, на яких позують оголеними, лежачи у високій траві.
Обидва Тарас і Тіна дуже спортивні і ретельно стежать за своєю формою. Тож їхні Instagram рясніють світлинами їхніх красивих тіл.
До речі, Тіна кілька років працювала зі Світланою Лободою. Робила їй мейкап на зйомках та концертах.
Фото з Instagram
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