Зірка "Спіймати Кайдаша" знявся голим на травичці разом із коханою. ФОТО

Виконавець однієї з головних ролей у серіал "Спіймати Кайдаша", 30-річний актор Тарас Цимбалюк святкує другу річницю стосунків із візажисткою Тіною Антоненко.

Закохані привітали одне одного у мережі та виклали фото, на яких позують оголеними, лежачи у високій траві.

Тіна і Тарас два роки разом

Обидва Тарас і Тіна дуже спортивні і ретельно стежать за своєю формою. Тож їхні Instagram рясніють світлинами їхніх красивих тіл.

Судячи зо всього, пара ще не побралася

До речі, Тіна кілька років працювала зі Світланою Лободою. Робила їй мейкап на зйомках та концертах.

Тіна, судячи з дописів у мережі, дуже цінувала роботу з Лободою

У ролі Карпа Тарас не такий кремезний

Антоненко любить хизуватися тілом у мережі

Фото з Instagram