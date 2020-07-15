Падалко пояснила, чому в неї випав зуб у прямому ефірі. ВІДЕО

Із телеведучою Марічкою Падалкою стався дивний конфуз просто під час прямого ефіру. У неї випав передній зуб.

Але ведуча повелася дуже професійно: майже непомітно дістала зуб з рота та продовжила говорити, ніби нічого й не сталося.

І хоча цей епізод свідомо не виклали на YouTube, його все одно поширили у соцмережах та в медіа.

Тож Марічка вирішила пояснити, чому так раптово втратила зуба. Про це вона докладно написала у своєму Instagram.

У коментарях колеги Падалки розхвалили її витримку, спокій та професіоналізм.