Каменських похвалилася попою в трусиках та показала вогняне тренування

Співачка Настя Каменських продовжує мотивувати своїх підписниць на заняття спортом та турботу за своїм тілом.

Артистка не лише викладає відео своїх тренувань, а й показує їхній результат на власному прикладі. Зазвичай, це фото в спідньому з різних ракурсів.

"Чи згодні ви, що тіло - це відображення наших думок і внутрішніх відчуттів? Фігура, постава, хода - це результат турботи про своє здоров'я і поваги до себе, позитивних думок і настрою", - зазначила Настя і показалася в спідньому.

Настя знає, як тримати свою дупцю у формі

"Я вважаю, що заняття спортом, ранкові зарядки, танці, йога, пробіжки в будь-який зручний для вас час або інший варіант на ваш вибір - це в першу чергу прояви турботи про своє тіло і здоров'я", - наголосила співачка.

На доказ своїх слів Каменських записала нове відео, на якому протягом 30 хвилин робить вправи без зупинки. Вогняне кардіо – так назвала цей випуск зірка.