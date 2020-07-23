Екс-"ВІА Гра" Вінницька зійшлася з чоловіком після 2-річної паузи

45-річна співачка телеведуча Альона Вінницька розказала про зміни у своєму особистому житті.

Виявляється, вони з чоловіком Сергієм Большим робили паузу у стосунках, яка затягнулася на 2,5 роки.

Але зараз подружжя знову разом. Про це Альона розповіла у рубриці "Смачний ексклюзив" на телеканалі "Украина".

Альона і Сергій побралися у далекому 1993-му

"Я дуже довго взагалі нічого про себе не розповідала. Але, з іншого боку, я розумію, що публічна людина не може бути постійно закритою", - зауважила Вінницька, яка торік зізналася, що тривалий час сиділа на антидепресантах.

Подружжя не має дітей

Співачка зауважила, що розставання з чоловіком допомогло інакше поглянути на їхні подальші стосунки. Вінницька та Большой у шлюбі вже 27 років, тож пауза допомогла їм дати один одному другий шанс.

Зараз Вінницька з чоловіком знову живуть разом

"Коли робиш перерву, то починаєш дивитися на людину зовсім іншими очима", - сказала Альона.

Нагадаємо, закінчення сценічної кар'єри та втрата популярності далися Вінницькій дуже важко. Вона навіть лежала у психіатричній лікарні.

Фото з Instagram