Ротару відзначила 73-річчя фотосесією в родинному колі

7-го серпня співачці Софії Ротару виповнилося 73 роки. Артистка традиційно відсвяткувала день народження зі своїми рідними – сином Русланом, невісткою Світланою, онуками Сонею та Анатолієм і сестрою Аурікою.

З нагоди свята іменинниця з родичами назнімали красивих і радісних світлин, які одразу ж виклали у мережу.

Однак ніхто з родини не вказав, де саме вони відзначали день народження Софії Михайлівни. Скоріше за все, у будинку артистки в Конча-Заспі.

Усім би так виглядати в 73

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Онуки Софії Михайлівни щороку у цей день поруч з бабусею

Родинний портрет в інтер'єрі

Артистка з молодшою сестрою Аурікою, яка теж намагалася бути співачкою

Нагадаємо, своє 70-річчя Ротару відзначала на розкішній віллі не в Україні.