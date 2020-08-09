Ротару відзначила 73-річчя фотосесією в родинному колі
9 серпня 2020, 09:03
7-го серпня співачці Софії Ротару виповнилося 73 роки. Артистка традиційно відсвяткувала день народження зі своїми рідними – сином Русланом, невісткою Світланою, онуками Сонею та Анатолієм і сестрою Аурікою.
З нагоди свята іменинниця з родичами назнімали красивих і радісних світлин, які одразу ж виклали у мережу.
Однак ніхто з родини не вказав, де саме вони відзначали день народження Софії Михайлівни. Скоріше за все, у будинку артистки в Конча-Заспі.
Нагадаємо, своє 70-річчя Ротару відзначала на розкішній віллі не в Україні.
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