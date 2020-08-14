Кароль у Нью-Йорку вигуляла жовтий тотал лук на зустріч із дипломатами
П'ятниця, 14 серпня 2020, 13:12
Співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Нью-Йорку. Там зірка вирішила підтримати дух українських дипломатів і завітала до консульства.
Для офіційного візиту Тіна обрала яскравий жовтий костюм від українського бренду. Тотал лук зірка доповнила червоною помадою.
У своєму Instagram Кароль подякувала міністру іноземних справ Дмитру Кулебі за організацію зустрічі та іншим дипломатам за теплий прийом.
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Нагадаємо, у березні минулого року Тіна дуже хвалилася контрактом у Нью-Йорку, але поки невідомо, що саме він їй дав.
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