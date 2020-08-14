Кароль у Нью-Йорку вигуляла жовтий тотал лук на зустріч із дипломатами

Співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Нью-Йорку. Там зірка вирішила підтримати дух українських дипломатів і завітала до консульства.

Для офіційного візиту Тіна обрала яскравий жовтий костюм від українського бренду. Тотал лук зірка доповнила червоною помадою.

У своєму Instagram Кароль подякувала міністру іноземних справ Дмитру Кулебі за організацію зустрічі та іншим дипломатам за теплий прийом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тина Кароль в Нью-Йорке! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 13 Авг 2020 в 10:31 PDT

Тіна обрала брючний костюм канаркового кольору від дизайнерки Каті Сільченко

Нагадаємо, у березні минулого року Тіна дуже хвалилася контрактом у Нью-Йорку, але поки невідомо, що саме він їй дав.