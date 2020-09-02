Зірка "Одного разу під Полтавою" вдруге стала мамою та показала ВІДЕО своїх пологів

Акторка Ганна Саліванчук, відома за серіалом "Одного разу під Полтавою" та комедією "Свінгери", 1-го вересня народила другого сина. Як це було, 34-річна зірка вирішила відверто поділитися з підписниками в Instagram.

Ганна запостила відео, зняте в пологовому залі. Вона закликала жінок не боятися народжувати.

Як розказала Саліванчук у Insta-сторіз, сина вона народила за рекордні 11 хвилин. А важить немовлятко, в якого поки немає імені, майже 4 кіло.

Ганна - дружина виконавчого продюсера "Кварталу 95" Олександра Божкова. В пари є старший син Гліб.

У Ганни та Олександра тепер двоє хлопців фото з instagram

Нагадаємо, в серпні третю дитину народила співачка Alyosha. Але обмежилася тільки фото з чоловіком та донечкою.