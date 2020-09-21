"Кохання зцілює та повертає до життя": Навальний присвятив зворушливий допис дружині

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який одужує після отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у німецькій клініці, вважає, що вижити та вийти з коми йому допомогло кохання дружини Юлії.

Наприкінці серпня, коли політик перебував на межі смерті, в пари якраз була річниця шлюбу. Навальний написав про це в Instagram.

Він зізнався, що тепер знає про кохання більше, ніж місяць тому. І сподівається, що їхню історію запишуть до підручників із нейробіології.