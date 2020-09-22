Замість співів про пірожене: соліст гурту "ТіК" зібрався у вінницькі депутати

Список артистів, що подалися до політики, поповнився ще одним ім’ям.

Лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк балотується у депутати Вінницької міської ради від Партії Вінничан.

Про це 41-річний музикант повідомив у своєму Facebook.

Чи йду я в мери Вінниці? 🤔 Мінімум двічі мене, як кандидата на посаду Вінницького міського голови ставили в... Posted by Віктор Бронюк on Tuesday, September 22, 2020

Бронюк - педагог та історик за освітою. Одружений, має сина і доньку.