81-річний дизайнер Кензо Такада помер від коронавірусу

Засновник модного будинку Kenzo, японський модельєр Кензо Такада пішов із життя у віці 81 року.

Причиною смерті дизайнера стали ускладнення, викликані COVID-19.

Про смерть Такада повідомила прес-служба "K-3" - нового бренду дизайнера.

Як йдеться у повідомленні, Кензо помер 4-го жовтня у лікарні, у Франції.

Свою першу колекцію жіночого одягу Кензо презентував у Парижі у 1970-му році, і вона викликала неабиякий інтерес. Відтоді успіх бренду лише зростав.

Уже в 1983-му Кензо представив колекцію чоловічого одягу, а в 1988-му почав випускати парфуми.

У 1993 році торгову марку "Кenzo" купив французький концерн LVMH, а в 1999-му голова модного дому Такада офіційно залишив свою посаду.