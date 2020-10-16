Головнокомандуючий ЗСУ Хомчак та чернігівська губернаторка Коваленко стали подружжям

Новопризначена губернаторка Чернігівської області, 29-річна Ганна Коваленко виявилася дружиною головнокомандуючого Збройних сил України, 53-річного Руслана Хомчака.

Пара одружилася нещодавно.

Цей факт підтвердила "Суспільному" сама Ганна.

Ганна Коваленко - єдина жінка, котра очолює область фото з facebook коваленко

Реклама:

Як стало відомо "Стране" від джерел, наближених до новоспеченого подружжя, Руслан та Ганна обійшлися без пишної весільної церемонії, обмежившись лише формальним розписом. Імовірно, тому, що Хомчак не так давно переніс COVID-19, хворобу в нього підтвердили на початку вересня.

Подейкують, свій роман пара приховувала десь півроку. Втім Ганна на своїй Facebook-сторінці регулярно постила статті про генерал-полковника та лайкала його інтерв'ю.

У чоловіка та дружини 24-річна різниця в віці фото з facebook генштабу зсу

Для Коваленко цей шлюб є першим, тоді як її обранець уже був одружений та розлучився на початку 1990-х.