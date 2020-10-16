Головнокомандуючий ЗСУ Хомчак та чернігівська губернаторка Коваленко стали подружжям
Новопризначена губернаторка Чернігівської області, 29-річна Ганна Коваленко виявилася дружиною головнокомандуючого Збройних сил України, 53-річного Руслана Хомчака.
Пара одружилася нещодавно.
Цей факт підтвердила "Суспільному" сама Ганна.
Як стало відомо "Стране" від джерел, наближених до новоспеченого подружжя, Руслан та Ганна обійшлися без пишної весільної церемонії, обмежившись лише формальним розписом. Імовірно, тому, що Хомчак не так давно переніс COVID-19, хворобу в нього підтвердили на початку вересня.
Подейкують, свій роман пара приховувала десь півроку. Втім Ганна на своїй Facebook-сторінці регулярно постила статті про генерал-полковника та лайкала його інтерв'ю.
Для Коваленко цей шлюб є першим, тоді як її обранець уже був одружений та розлучився на початку 1990-х.