Головнокомандуючий ЗСУ Хомчак та чернігівська губернаторка Коваленко стали подружжям

Новопризначена губернаторка Чернігівської області, 29-річна Ганна Коваленко виявилася дружиною головнокомандуючого Збройних сил України, 53-річного Руслана Хомчака.

Пара одружилася нещодавно.

Цей факт підтвердила "Суспільному" сама Ганна.

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Як стало відомо "Стране" від джерел, наближених до новоспеченого подружжя, Руслан та Ганна обійшлися без пишної весільної церемонії, обмежившись лише формальним розписом. Імовірно, тому, що Хомчак не так давно переніс COVID-19, хворобу в нього підтвердили на початку вересня.

Подейкують, свій роман пара приховувала десь півроку. Втім Ганна на своїй Facebook-сторінці регулярно постила статті про генерал-полковника та лайкала його інтерв'ю.

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Для Коваленко цей шлюб є першим, тоді як її обранець уже був одружений та розлучився на початку 1990-х.