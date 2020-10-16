Відомий блогер Дмитро Стужук помер від COVID-19

Відомий блогер та фітнес-тренер Дмитро Стужук помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у одній із київських лікарень. Чоловікові було 34 роки.

Страшну новину повідомила в Instagram колишня дружина Дмитра, блогерка Софія Стужук.

Переглянути цей допис в Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Допис, поширений Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Жов 2020 р. о 3:32 PDT

Останню добу Стужук був непритомний, пережив клінічну смерть. У сторі Софія зазначила, що в чоловіка раніше були проблеми з серцево-судинною системою, і саме тому коронавірус дав ускладнення на серце.

Дмитро був фітнес-тренером та популярним блогером-"мільйонником"

Іще кілька днів тому сам Дмитро докладно розповідав у своєму фотоблозі, як протікає його хвороба, та ділився фото з лікарні.

У Дмитра з Софією є троє дітей. У листопаді чоловіку мало би виповнитися 35 років.