"15-річна" болгарська актриса пранканула Джуліані для "Бората"

Адвокат американського президента Дональда Трампа, Руді Джуліані став зіркою продовження комедії "Борат" британського коміка Саші Барона Коена.

І своєму кінопрориву 76-річний політик не дуже радий. Адже сцена, в якій він знявся проти своєї згоди, досить скандальна.

У ній Джуліані перебуває на ліжку у готельному номері в товаристві вродливої білявки. Схоже, що колишній мер Нью-Йорка, лежачи, лізе руками собі в штани. У цей момент до номеру вривається Борат, тато героїні.

"Їй 15! Вона застара для тебе!", - кричить він.

Звісно, насправді дівчині, котра зіграла доньку Бората, Тутар, не 15. Їй 24, і це болгарська актриса Марія Бакалова. Як пише The Daily Mail, торік талановита красуня закінчила кіношколу.

Бакаловій вдалося пранканути Джуліані, вдавши з себе російську журналістку, яка бажає взяти в нього інтерв'ю. Щоправда, сам Руді підкреслює, що в штанях він не порпався.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.