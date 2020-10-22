"15-річна" болгарська актриса пранканула Джуліані для "Бората"

Адвокат американського президента Дональда Трампа, Руді Джуліані став зіркою продовження комедії "Борат" британського коміка Саші Барона Коена.

І своєму кінопрориву 76-річний політик не дуже радий. Адже сцена, в якій він знявся проти своєї згоди, досить скандальна.

У ній Джуліані перебуває на ліжку у готельному номері в товаристві вродливої білявки. Схоже, що колишній мер Нью-Йорка, лежачи, лізе руками собі в штани. У цей момент до номеру вривається Борат, тато героїні.

Руді Джуліані несподівано для себе розпочав кар'єру в кіно Скріншот із Instagram

"Їй 15! Вона застара для тебе!", - кричить він.

Звісно, насправді дівчині, котра зіграла доньку Бората, Тутар, не 15. Їй 24, і це болгарська актриса Марія Бакалова. Як пише The Daily Mail, торік талановита красуня закінчила кіношколу.

Бакаловій вдалося пранканути Джуліані, вдавши з себе російську журналістку, яка бажає взяти в нього інтерв'ю. Щоправда, сам Руді підкреслює, що в штанях він не порпався.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.



At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020

"Відео "Бората" повністю сфабриковане. Я заправляв сорочку після того, як від мене від'єднали записуюче обладнання. Ні перед, ні під час, ні після інтерв'ю я не поводився неналежним чином. Якщо Саша Барон Коен стверджує протилежне, то він - холоднокровний брехун", - запевнив політик у Twitter.

Джуліані також наголосив, що викликав поліцію, щойно збагнув, що його обманули.

Марія Бакалова зіграла 15-річну доньку Бората фото з instagram бакалової

Актриса заманила Джуліані на "інтерв'ю"

Нагадаємо, в Джуліані триває шлюборозлучний процес вже з третьою дружиною. І одна з причин - його роман із іншою.