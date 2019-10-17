Судова війна за пульти від телевізорів: як розлучається "консільєрі" Трампа Руді Джуліані

75-річного Рудольфа "Руді" Джуліані називають "консільєрі" президента Дональда Трампа та "мером Америки", та останнім часом йому не позаздриш.

Український скандал, загроза імпічменту його шефові, іще й третє розлучення. Воно є так само "жовтим", як і два попередні, а ще обіцяє стати дуже недешевим, адже Руді та його дружина Джудіт не укладали шлюбного контракту.

Про це пише The Washington Post.

"Я почуваюся зрадженою чоловіком, якого підтримувала в усьому понад 20 років. Мені сумно усвідомлювати, що герой 9/11 перетворився на брехуна", - цитує 64-річну Джудіт The New York Times.

Руді Джуліані розлучається вже з третьою дружиною

"Моє розлучення - це моя особиста справа. В будь-якому раз моя думка про це навряд чи є об'єктивною, так само, як і думка моєї скоро вже ексдружини. Для нас обох це розлучення є третім, і хвала небесам, у нас немає дітей", - наголосив сам Джуліані.

Як зазначає видання, союз Руді та Джуді й починався з публічного скандалу. В 2000-му році політик скликав прес-конференцію та оголосив, що розлучається з дружиною #2, телезіркою Донною Хановер. Причому це стало великим сюрпризом і для самої Донни, яка прожила з Джуліані 16 років і народила йому сина та доньку.

Між іншим, зі своєю першою дружиною, Реджиною Перуджі, Руді свого часу розійшовся, закрутивши з Донною.

На тій самій прес-конференції Джуліані на весь світ заявив про своє стосунки з "дуже гарною жінкою" Джудіт. Стрілися вони у 1999-му році в одному з клубів Іст-Сайду.

"Це був удар блискавки. Наш взаємний потяг був миттєвим. У цьому відчутті було щось майже містичне", - згадував потім політик.

Колишнього "колегу" Віталія Кличка нині називають "мером Америки" та консільєрі Трампа

Далі на голубят чекали серйозні випробування: онкологічний діагноз Руді та його тимчасова імпотенція. Джуліт усіляко підтримувала коханого, а він жартома кликав її своєю "медсестрою". У 2003-му пара зіграла весілля, на якому, зокрема, гуляв і Дональд Трамп.

"Про що би він не просив мене, я робила це разом із ним та заради нього. Мені не подобалася політика. Мені подобалося підтримувати мого чоловіка", - говорила Джудіт.

Причиною краху третього шлюбу Джуліані знову може виявитися інша жінка. Це така собі Марія Роса Райан, адміністраторка лікарні, з якою політика буцімто пов'язують романтичні стосунки (але обоє це спростовують). Руді вже навіть приводив жіночку, котрій трохи за 50, на офіційний обід до Білого дому.

"Те, що мій чоловік заперечує свій роман із одруженою місіс Райан, така сама неправда, як і його заява, що ми вже розійшлися, коли він почав проводити з нею час", - прокоментувала Джудіт New York Post.

Нині Джудіт, яка подала на розлучення навесні 2018-го, отримує від Руді подружні аліменти в розмірі 42 тисячі доларів на місяць. Як наголошує жінка, це крихти порівняно з 230 тисячами, на які вони донедавна жили як пара. Джуліані ж каже - він і сам нині зубожів, бо працює на Трампа безкоштовно, виключно з дружби та почуття патріотизму.

Джуліані стверджує, що тепер працює безкоштовно

Адвокати Джуді ж нагадують, що в 2016-му році співпраця з юридичною компанією Greenberg Traurig принесла її ексу майже $8 мільйонів, а в 2017-му - 9. Нині ж, припускають вони, відповідач просто приховує свої прибутки.

Наступне судове засідання по шлюборозлучному процесі Джуліані та Джуліані відбудеться в січні. За словами інсайдерів, пара не має наміру поступатися одне одному навіть такими дрібницями, як різдвяні ялинкові прикраси та пульти від телевізорів.

Нагадаємо, найдорожчим в історії нещодавно стало розлучення засновника Amazon Джеффа Безоса та його дружини Маккензі.

Фото з Instagram