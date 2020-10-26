Футболіст Ярмоленко став батьком утретє та показав малюка
Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:14
31-річний півзахисник національної збірної з футболу Андрій Ярмоленко став батьком втретє.
25-го жовтня дружина Інна народила спортсмену третього сина.
Щасливий татусь одразу похвалився радісною новиною та показав малюка і жінку в пологовому.
Хлопчика назвали Максимом. Старших синів футболіста звуть Іван та Данило.
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Надеюсь они понимают как им повезло,наш Папа Самый лучший 🥰🥰🥰
Фото з Instagram
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