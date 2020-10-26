Футболіст Ярмоленко став батьком утретє та показав малюка

Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:14

31-річний півзахисник національної збірної з футболу Андрій Ярмоленко став батьком втретє.

25-го жовтня дружина Інна народила спортсмену третього сина.

Щасливий татусь одразу похвалився радісною новиною та показав малюка і жінку в пологовому.

 
"Дякую Богу та моїй дружині за ці відчуття. Ще один Ярмоленко", - написав Андрій 
 
Тепер у пари три сина. Бракує лише крихітки доньки 

Хлопчика назвали Максимом. Старших синів футболіста звуть Іван та Данило.

 
Ярмоленко грає за команду Вест Хем Юнайтед, тож і живе з родиною у Британії 
 
Дружина футболіста Інна за освітою спеціаліст з міжнародних відносин і займається благодійним фондом. З Ярмоленком у шлюбі з 2011-го року 
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Надеюсь они понимают как им повезло,наш Папа Самый лучший 🥰🥰🥰

Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10) 21 Июн 2020 в 3:55 PDT

Фото з Instagram 

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