51-річна Гвен Стефані стала нареченою. ФОТО

Американська співачка Гвен Стефані - знову наречена. Після п'яти років стосунків кантрі-виконавець Блейк Шелтон покликав зірку заміж, і вона відповіла "так, будь ласка".

Про це сама Гвен оголосила в Instagram, поділившись фото з заручин.

Гвен Стефані виходить заміж фото з instagram стефані

"Спасибі, що врятувала мій 2020-й рік... І решту мого життя... Я кохаю тебе. Я почув ТАК!", - написав у своєму фотоблозі 44-річний Блейк.

Нагадаємо, подейкують, у 2016-му році Шелтон уже робив Стефані пропозицію руки та серця, але співачка відмовила.

Принаймні комусь 2020-й рік приніс щось хороше

Як відомо, в Гвен від попереднього шлюбу є троє синів, 14, 12 та 6 років.