Пішов із життя Шон Коннері

Легендарний перший "Джеймс Бонд", шотландський актор Шон Коннері пішов із життя в віці 90 років. Лауреат "Оскара", двох "Bafta" і трьох "Золотих глобусів" помер у своєму домі на Багамах, в оточенні рідних.

Сумну новину підтвердив акторів син Джейсон Коннері, пише Express із посиланням на ВВС.

Шон Коннері помер на 91-му році життя фото з офіційного twitter джеймса бонда

"Сумний день для всіх, хто знав та любив мого тата, і сумна втрата для всіх людей у світі, яких тішив його дивовижний акторський дар", - сказав він.

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У ролі "агента 007" Коннері вперше з'явився в стрічці "Доктор Ноу" 1962-го. Потім він зіграв ще в шести частинах "Бондіани": "З Росії з любов'ю", "Голдфінгер", "Кульова блискавка", "Живеш лише двічі, "Діаманти назавжди" та "Ніколи не говори ніколи".

Кадр із фільму "Діаманти назавжди" фото з instagram