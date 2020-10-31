Пішов із життя Шон Коннері
Легендарний перший "Джеймс Бонд", шотландський актор Шон Коннері пішов із життя в віці 90 років. Лауреат "Оскара", двох "Bafta" і трьох "Золотих глобусів" помер у своєму домі на Багамах, в оточенні рідних.
Сумну новину підтвердив акторів син Джейсон Коннері, пише Express із посиланням на ВВС.
"Сумний день для всіх, хто знав та любив мого тата, і сумна втрата для всіх людей у світі, яких тішив його дивовижний акторський дар", - сказав він.
У ролі "агента 007" Коннері вперше з'явився в стрічці "Доктор Ноу" 1962-го. Потім він зіграв ще в шести частинах "Бондіани": "З Росії з любов'ю", "Голдфінгер", "Кульова блискавка", "Живеш лише двічі, "Діаманти назавжди" та "Ніколи не говори ніколи".
У 2000-му році актора посвятила в лицарі сама королева Єлизавета.
"Ми приголомшені новиною про смерть сера Шона Коннері. Він був і назавжди запам'ятається як найперший Джеймс Бонд, чия незабутня поява в історії кіно почалася з того, що він промовив свою незабутню фразу: "Мене звати Бонд... Джеймс Бонд" - він здійснив революцію в світі, характерно та дотепно втіливши образ сексуального й харизматичного секретного агента", - говориться в зверненні продюсерів "Бондіани" Барбари Броколі та Майкла Дж Вілсона в Twitter.
Варто зазначити, що "Оскара" Шонові Коннері все ж приніс не "агент 007", а стрічка "Недоторкані" 1987-го року. Серед його інших видатних кіноробіт - "Горець", "Ім'я троянди", "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".
Як відомо, в 2018-му році пішла з життя найперша "дівчина Бонда", британська актриса Юніс Гейсон. Їй було 90.