Помер Михайло Жванецький

Одеський сатирик Михайло Жванецький помер у віці 86 років.

Про це 6-го листопада повідомили близькі письменника, зазначає телеканал "Дождь".

У 2014-му Жванецький закликав українців "тримати свободу зубами"

Як зазначає видання, раніше Жванецький прийняв рішення завершити концертну діяльність через втрату працездатності.

"У Жванецького ця мужність є - вчасно піти зі сцени, не зволікати. Він реаліст і сказав, що не треба виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь працездатність свою звичну, навіщо це демонструвати?", - казав на початку жовтня представник артиста "Собеседнику".

"Я сам лежу, нікуди не виходжу. Не тільки через те, що оголосили карантин. Дуже погано себе почуваю останнім часом. Вік уже!", - казав тоді ж сам Жванецький.

Михайло Михайлович Жванецький був не лише сатириком, а й сценаристом, телеведучим і актором. Мав звання Народного артистка України та Російської Федерації.

Під час подій на Євромайдані Жванецький неодноразово підтримував українців і казав, що росіяни нам заздрять.

Як подає Вікіпедія, у Жванецького п'ятеро дітей - три сина та дві доньки. Але, за деякими даними, сатирик мав також ще одного позашлюбного сина від хатньої робітниці.

Фото з сайту Жванецького