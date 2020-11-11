Янгол Victoria’s Secret Ромі Стрейд знялася оголеною на 8-му місяці вагітності
Середа, 11 листопада 2020, 13:59
25-річна нідерландська модель Ромі Стрейд, яка з 2015-го року є ангелом бренду Victoria’s Secret, оголилася на сторінках глянцю.
Красуня позує на 8-му місяці вагітності для Dsection Creative.
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Разом зі Ромі знявся і її чоловік - модель та бізнес-консультант Лоуренс Ван Ліувен.
Місяць тому в інтерв'ю Vogue Ромі зізналася, що не могла завагітніти 2 роки. Причиною був полікістоз яєчників, який разом із суворим способом життя та постійними стресами спричинив гормональний розлад та відсутність менструального циклу. У моделі 7 років не було місячних.
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Фото з Instagram
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