Янгол Victoria’s Secret Ромі Стрейд знялася оголеною на 8-му місяці вагітності

25-річна нідерландська модель Ромі Стрейд, яка з 2015-го року є ангелом бренду Victoria’s Secret, оголилася на сторінках глянцю.

Красуня позує на 8-му місяці вагітності для Dsection Creative.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Almost that time Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd) 9 Ноя 2020 в 9:34 PST

Разом зі Ромі знявся і її чоловік - модель та бізнес-консультант Лоуренс Ван Ліувен.

Закохані побралися у 2018-му, і вже відомо, що у них буде дівчинка

Місяць тому в інтерв'ю Vogue Ромі зізналася, що не могла завагітніти 2 роки. Причиною був полікістоз яєчників, який разом із суворим способом життя та постійними стресами спричинив гормональний розлад та відсутність менструального циклу. У моделі 7 років не було місячних.

Фото з Instagram