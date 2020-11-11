Янгол Victoria’s Secret Ромі Стрейд знялася оголеною на 8-му місяці вагітності

11 листопада 2020, 13:59

25-річна нідерландська модель Ромі Стрейд, яка з 2015-го року є ангелом бренду Victoria’s Secret, оголилася на сторінках глянцю.

Красуня позує на 8-му місяці вагітності для Dsection Creative.

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Almost that time

Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd) 9 Ноя 2020 в 9:34 PST

Разом зі Ромі знявся і її чоловік - модель та бізнес-консультант Лоуренс Ван Ліувен.

 
Закохані побралися у 2018-му, і вже відомо, що у них буде дівчинка

Місяць тому в інтерв'ю Vogue Ромі зізналася, що не могла завагітніти 2 роки. Причиною був полікістоз яєчників, який разом із суворим способом життя та постійними стресами спричинив гормональний розлад та відсутність менструального циклу. У моделі 7 років не було місячних.

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Love to be part of the ‘Embracing Life Issue’ for @dsectionmagazine For every magazine sold, one tree will be planted. Photo by @philippevogelenzang 🕊

Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd) 9 Ноя 2020 в 9:38 PST

Фото з Instagram


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